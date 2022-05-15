https://arabic.sputniknews.com/20220515/تصريحات-متناقضة-رئيس-الوطنية-للنفط-ليبيا-قادرة-على-تزويد-أوروبا-بالنفط-والغاز-الطبيعي-1062264471.html

تصريحات متناقضة... رئيس "الوطنية للنفط": ليبيا قادرة على تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي

تصريحات متناقضة... رئيس "الوطنية للنفط": ليبيا قادرة على تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، إن بلاده قادرة على تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T15:06+0000

2022-05-15T15:06+0000

2022-05-15T15:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

أسعار النفط اليوم

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وأشار صنع الله إلى "امتلاك ليبيا القدرة على تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر من خلال خطوط الأنابيب باستخدام البنية التحتية الموجودة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) في طرابلس، اليوم الجمعة.ولفت إلى أن "عددا من شركات النفط الدولية مثل إيني الإيطالية، وتوتال إنرجي الفرنسية، وريبسول وكونوكو فيليبس وإكوينور وOMV وغيرها، استثمرت وأسهمت بأكثر من مليار دولار سنويا لاستغلال موارد في ليبيا".وأضاف صنع الله، أن شركات أخرى مثل بي بي، وسوناطراك لها أنشطة للتنقيب والتقييم في ليبيا.تتناقض تلك التصريحات بشكل لافت مع أخرى لوزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها محمد عون.والجمعة، قال عون في تصريح لـ"سي أن بي سي عربية"، إن ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام توردها للسوق الأوروبي لتعويض أوروبا عن النفط والغاز الروسي.ولفت عون إلى أن إنتاج ليبيا من الغاز استمر حتى مستويات 2 مليار قدم مكعبة يوميا.وأمس السبت، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ضرورة تجميد إيرادات النفط في مصرف ليبيا الخارجي لحين وضع ضمانات وآلية عادلة لاستفادة كل الليبيين.وقال صالح، في بيان "نؤكد على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/البرلمان-الليبي-يؤكد-ضرورة-تجميد-إيرادات-النفط-حتى-وضع-آلية-عادلة-لاستفادة-كل-الليبيين-1062234805.html

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