https://arabic.sputniknews.com/20220515/حزب-الله-اللبناني-نقبل-بنتائج-الانتخابات-ولا-يحق-لأحد-القول-إن-البرلمان-لا-يمثله-1062269477.html
"حزب الله" اللبناني: نقبل بنتائج الانتخابات... ولا يحق لأحد القول إن البرلمان لا يمثله
"حزب الله" اللبناني: نقبل بنتائج الانتخابات... ولا يحق لأحد القول إن البرلمان لا يمثله
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن معركة الانتخابات النيابية في لبنان "معركة خيارات سياسية". 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:30+0000
2022-05-15T16:30+0000
2022-05-15T16:30+0000
أخبار لبنان
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وحسب موقع ليبانون ديبايت، أكد قاسم، أنه بعد الانتخابات لا يحق لأي أحد أن يقول إن البرلمان لا يمثله. وتابع : "حزب الله" يقبل بالنتائج مهما كانت. وأشار إلى أن الحزب "يمد أياديه إلى الجميع لأن المرحلة تحتاج إلى نهضة وعمل". وأضاف قاسم "الناس سيقولون ما يريدون وسنقبل بما يريده الناس في البرلمان الجديد".يشار إلى أن لبنان يشهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح اليوم الأحد، 15 مايو/ أيار، تتنافس فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
"حزب الله" اللبناني: نقبل بنتائج الانتخابات... ولا يحق لأحد القول إن البرلمان لا يمثله
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن معركة الانتخابات النيابية في لبنان "معركة خيارات سياسية".
وحسب موقع ليبانون ديبايت
، أكد قاسم، أنه بعد الانتخابات لا يحق لأي أحد أن يقول إن البرلمان لا يمثله.
وتابع : "حزب الله" يقبل بالنتائج مهما كانت. وأشار إلى أن الحزب "يمد أياديه إلى الجميع لأن المرحلة تحتاج إلى نهضة وعمل".
وأضاف قاسم "الناس سيقولون ما يريدون وسنقبل بما يريده الناس في البرلمان الجديد".
يشار إلى أن لبنان يشهد انتخابات برلمانية
في جميع أنحائه، منذ صباح اليوم الأحد، 15 مايو/ أيار، تتنافس فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.