عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/حزب-الله-اللبناني-نقبل-بنتائج-الانتخابات-ولا-يحق-لأحد-القول-إن-البرلمان-لا-يمثله-1062269477.html
"حزب الله" اللبناني: نقبل بنتائج الانتخابات... ولا يحق لأحد القول إن البرلمان لا يمثله
"حزب الله" اللبناني: نقبل بنتائج الانتخابات... ولا يحق لأحد القول إن البرلمان لا يمثله
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن معركة الانتخابات النيابية في لبنان "معركة خيارات سياسية". 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:30+0000
2022-05-15T16:30+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062247864_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67d146c27415a0d1f90fb8ad9f6b7052.jpg
وحسب موقع ليبانون ديبايت، أكد قاسم، أنه بعد الانتخابات لا يحق لأي أحد أن يقول إن البرلمان لا يمثله. وتابع : "حزب الله" يقبل بالنتائج مهما كانت. وأشار إلى أن الحزب "يمد أياديه إلى الجميع لأن المرحلة تحتاج إلى نهضة وعمل". وأضاف قاسم "الناس سيقولون ما يريدون وسنقبل بما يريده الناس في البرلمان الجديد".يشار إلى أن لبنان يشهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح اليوم الأحد، 15 مايو/ أيار، تتنافس فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062247864_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_52ff232dd6e865e3422348dd6c3cb234.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

"حزب الله" اللبناني: نقبل بنتائج الانتخابات... ولا يحق لأحد القول إن البرلمان لا يمثله

16:30 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Zahra Al Amirالعملية الانتخابية النيابية في لبنان
العملية الانتخابية النيابية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Zahra Al Amir
تابعنا عبرTelegram
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، إن معركة الانتخابات النيابية في لبنان "معركة خيارات سياسية".
وحسب موقع ليبانون ديبايت، أكد قاسم، أنه بعد الانتخابات لا يحق لأي أحد أن يقول إن البرلمان لا يمثله.
وتابع : "حزب الله" يقبل بالنتائج مهما كانت. وأشار إلى أن الحزب "يمد أياديه إلى الجميع لأن المرحلة تحتاج إلى نهضة وعمل".
وأضاف قاسم "الناس سيقولون ما يريدون وسنقبل بما يريده الناس في البرلمان الجديد".
يشار إلى أن لبنان يشهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح اليوم الأحد، 15 مايو/ أيار، تتنافس فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
تجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала