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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/زيلينسكي-الوضع-في-دونباس-صعب-للغاية-1062241006.html
زيلينسكي: الوضع في دونباس صعب للغاية
زيلينسكي: الوضع في دونباس صعب للغاية
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الوضع في منطقة دونباس مازال بالغ الصعوبة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T00:01+0000
2022-05-15T00:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأضاف زيلينسكي، إن القوات الروسية ما زالت تحاول إظهار تحقيق انتصار من نوع ما، وفق ما نشرت قناة العربية السعودية.واعتبر زيلينسكي أنه رغم مرور ثمانين يوما على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس إلا أن قواته مازالت متماسكة وهو ما يثير غضب الروس، إلا أنهم (أي الروس) لا يوقفون محاولاتهم، حسب قوله.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062205651.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: الوضع في دونباس صعب للغاية

00:01 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 00:12 GMT 15.05.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الوضع في منطقة دونباس مازال بالغ الصعوبة.
وأضاف زيلينسكي، إن القوات الروسية ما زالت تحاول إظهار تحقيق انتصار من نوع ما، وفق ما نشرت قناة العربية السعودية.
واعتبر زيلينسكي أنه رغم مرور ثمانين يوما على العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس إلا أن قواته مازالت متماسكة وهو ما يثير غضب الروس، إلا أنهم (أي الروس) لا يوقفون محاولاتهم، حسب قوله.
مواطنون في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
أمس, 15:53 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، في أوكرانيا.
وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية، مست القطاعين المالي والاقتصادي بالبلاد.
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