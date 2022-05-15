https://arabic.sputniknews.com/20220515/لبنان-يفتح-صناديق-الاقتراع-في-جميع-الدوائر-أمام-الناخبين-للإدلاء-بأصواتهم-1062242045.html
لبنان يفتح صناديق الاقتراع في جميع الدوائر أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم
لبنان يفتح صناديق الاقتراع في جميع الدوائر أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأحد، عن فتح مراكز الاقتراع لأبوابها، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T05:32+0000
2022-05-15T05:32+0000
2022-05-15T05:32+0000
العالم العربي
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ويتنافس في الانتخابات البرلمانية اللبنانية 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة يتوزعون على 48 لائحة انتخابية في كل لبنان.وتوزعت اللوائح في لبنان على الشكل التالي: بيروت(دائرتان) وضمنها بيروت الأولى (6 لوائح) وبيروت الثانية (9 لوائح).أما جبل لبنان يضم 4 دوائر وفيها لوائح أبرزها في قضاء جبيل وكسروان (7 لوائح) وقضاء المتن (6 لوائح) وقضاء بعبدا (7 لوائح)وقضاءا الشوف وعاليه (7 لوائح).أما محافظة الشمال فتضم 3 دوائر وهي عكار وفيها تتنافس (8 لوائح) والضنية المنية وطرابلس (11 لائحة)، بالإضافة إلى البترون الكورة بشري وزغرتا (7 لوائح).أما محافظة البقاع فيها (3 دوائر) هي زحلة (8 لوائح) والبقاع الغربي وراشيا (6 لوائح) وبعلبك الهرمل (6 لوائح).أما محافظة الجنوب مقسمة إلى (3 دوائر) وهي صيدا وجزين (7 لوائح) وصور وقرى صيدا الزهراني (4 لوائح) والنبطية وبنت جبيل وحاصبيا مرجعيون (3 لوائح).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
لبنان يفتح صناديق الاقتراع في جميع الدوائر أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأحد، عن فتح مراكز الاقتراع لأبوابها، في 15 دائرة انتخابية، على أن تُغلق عند السابعة مساء، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية اللبنانية 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة يتوزعون على 48 لائحة انتخابية في كل لبنان.
وتوزعت اللوائح في لبنان على الشكل التالي: بيروت(دائرتان) وضمنها بيروت الأولى (6 لوائح) وبيروت الثانية (9 لوائح).
أما جبل لبنان يضم 4 دوائر وفيها لوائح أبرزها في قضاء جبيل وكسروان (7 لوائح) وقضاء المتن (6 لوائح) وقضاء بعبدا (7 لوائح)
وقضاءا الشوف وعاليه (7 لوائح).
أما محافظة الشمال فتضم 3 دوائر وهي عكار وفيها تتنافس (8 لوائح) والضنية المنية وطرابلس (11 لائحة)، بالإضافة إلى البترون الكورة بشري وزغرتا (7 لوائح).
أما محافظة البقاع فيها (3 دوائر) هي زحلة (8 لوائح) والبقاع الغربي وراشيا (6 لوائح) وبعلبك الهرمل (6 لوائح).
أما محافظة الجنوب مقسمة إلى (3 دوائر) وهي صيدا وجزين (7 لوائح) وصور وقرى صيدا الزهراني (4 لوائح) والنبطية وبنت جبيل وحاصبيا مرجعيون (3 لوائح).