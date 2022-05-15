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مالي تعلن الانسحاب من جميع تحالفات مجموعة دول الساحل الخمس
مالي تعلن الانسحاب من جميع تحالفات مجموعة دول الساحل الخمس
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأحد، الانسحاب من جميع أجهزة تحالف دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة، التي أسستها الدول الأعضاء في... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:59+0000
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الرباط - سبوتنيك. وتضم مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي: مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.وتأسست المجموعة في شباط/ فبراير 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط بدعم من فرنسا، وأنشأت المجموعة عام 2017 قوة عسكرية خاصة بها تقوم بعمليات محدودة على الحدود بين بلدان المجموعة لمحاربة الإرهاب.والأسبوع الماضي قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/ آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/ مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.وقررت أيضا، فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/ تموز 2014.
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مالي تعلن الانسحاب من جميع تحالفات مجموعة دول الساحل الخمس

20:59 GMT 15.05.2022
© DAPHNE BENOITعلم مالي
علم مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© DAPHNE BENOIT
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أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأحد، الانسحاب من جميع أجهزة تحالف دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة، التي أسستها الدول الأعضاء في المجموعة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
الرباط - سبوتنيك. وتضم مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي: مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.
وتأسست المجموعة في شباط/ فبراير 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط بدعم من فرنسا، وأنشأت المجموعة عام 2017 قوة عسكرية خاصة بها تقوم بعمليات محدودة على الحدود بين بلدان المجموعة لمحاربة الإرهاب.
والأسبوع الماضي قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/ آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/ مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.
وقررت أيضا، فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/ تموز 2014.
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