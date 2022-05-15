https://arabic.sputniknews.com/20220515/مالي-تعلن-الانسحاب-من-جميع-تحالفات-مجموعة-دول-الساحل-الخمس-1062281219.html
مالي تعلن الانسحاب من جميع تحالفات مجموعة دول الساحل الخمس
مالي تعلن الانسحاب من جميع تحالفات مجموعة دول الساحل الخمس
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأحد، الانسحاب من جميع أجهزة تحالف دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة، التي أسستها الدول الأعضاء في... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:59+0000
2022-05-15T20:59+0000
2022-05-15T20:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار مالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_8b36d329e95a0c490328b46cd4d87a1f.jpg
الرباط - سبوتنيك. وتضم مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي: مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.وتأسست المجموعة في شباط/ فبراير 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط بدعم من فرنسا، وأنشأت المجموعة عام 2017 قوة عسكرية خاصة بها تقوم بعمليات محدودة على الحدود بين بلدان المجموعة لمحاربة الإرهاب.والأسبوع الماضي قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/ آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/ مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.وقررت أيضا، فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/ تموز 2014.
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060263125_0:0:2069:1552_1920x0_80_0_0_ed5ec2fe034c9b74da043b482acee31c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار مالي
مالي تعلن الانسحاب من جميع تحالفات مجموعة دول الساحل الخمس
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأحد، الانسحاب من جميع أجهزة تحالف دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة، التي أسستها الدول الأعضاء في المجموعة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
الرباط - سبوتنيك. وتضم مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي: مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.
وتأسست المجموعة في شباط/ فبراير 2014 في العاصمة الموريتانية نواكشوط بدعم من فرنسا، وأنشأت المجموعة عام 2017 قوة عسكرية خاصة بها تقوم بعمليات محدودة على الحدود بين بلدان المجموعة لمحاربة الإرهاب.
والأسبوع الماضي قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/ آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/ مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.
وقررت أيضا، فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/ تموز 2014.