https://arabic.sputniknews.com/20220515/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يطرح-خطة-جديدة-لشراء-الغاز-الروسي-دون-انتهاك-العقوبات---1062246496.html
وكالة: الاتحاد الأوروبي يطرح خطة جديدة لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات
وكالة: الاتحاد الأوروبي يطرح خطة جديدة لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات
كشفت مجلة أمريكية أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم آلية جديدة لشراء منتجات الطاقة من روسيا دون انتهاك العقوبات المفروضة على موسكو. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:50+0000
2022-05-15T08:50+0000
2022-05-15T08:50+0000
اقتصاد
العالم
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الخطة الموضوعة من الاتحاد الأوروبي هي آلية ستقدم على مستوردي الغاز لشراء الوقود الأزرق (الغاز) الروسي دون انتهاك نظام العقوبات، بالإضافة إلى ما يلبي شروط روسيا من جهة أخرى من خلال الدفع بعملة الروبل.وفقًا للوكالة، ستطلب المفوضية الأوروبية من الشركات أن تعلن أنها عند الدفع باليورو أو بالدولار بموجب العقود الحالية، فإنها تعتبر أن التزاماتها قد تم الوفاء بها، مضيفة أن القيادة الأوروبية أبلغت الحكومات بأنها لن تمنع الشركات من فتح حسابات في مصرف "غازبروم " الروسي.وأضافت الوكالة: "النقطة الرئيسية الأخرى هي أنه بمجرد قيام الشركات الأوروبية بالدفع باليورو أو بالدولار وإعلان الوفاء بالتزاماتها، لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر من الجانب الروسي فيما يتعلق بالدفع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
وكالة: الاتحاد الأوروبي يطرح خطة جديدة لشراء الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات
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كشفت مجلة أمريكية أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم آلية جديدة لشراء منتجات الطاقة من روسيا دون انتهاك العقوبات المفروضة على موسكو.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"
أن الخطة الموضوعة من الاتحاد الأوروبي هي آلية ستقدم على مستوردي الغاز لشراء الوقود الأزرق (الغاز) الروسي دون انتهاك نظام العقوبات، بالإضافة إلى ما يلبي شروط روسيا من جهة أخرى من خلال الدفع بعملة الروبل.
وفقًا للوكالة، ستطلب المفوضية الأوروبية من الشركات أن تعلن أنها عند الدفع باليورو أو بالدولار بموجب العقود الحالية، فإنها تعتبر أن التزاماتها قد تم الوفاء بها، مضيفة أن القيادة الأوروبية أبلغت الحكومات بأنها لن تمنع الشركات من فتح حسابات في مصرف "غازبروم " الروسي.
وأضافت الوكالة: "النقطة الرئيسية الأخرى هي أنه بمجرد قيام الشركات الأوروبية بالدفع باليورو أو بالدولار وإعلان الوفاء بالتزاماتها، لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر من الجانب الروسي فيما يتعلق بالدفع".