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البيت الأبيض: بايدن أمر بإعادة نشر قوات أميركية في الصومال لمكافحة الإرهاب
البيت الأبيض: بايدن أمر بإعادة نشر قوات أميركية في الصومال لمكافحة الإرهاب
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمر بإعادة نشر قوات أميركية في الصومال، لمكافحة الإرهاب الدولي. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T19:53+0000
2022-05-16T19:53+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، خلال إفادة صحفية عبر الهاتف: "الرئيس بايدن وافق على طلب وزير الدفاع (لويد أوستن) بنشر قوات في شرق أفريقيا من أجل إعادة الوجود العسكري الأميركي الدائم في الصومال".وبحسب المسؤول، فإن الوحدة العسكرية الأميركية ستكون أقل من 500 جندي أميركي، مقارنة بـ 750 جنديا كانوا موجودين هناك حتى أنهى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، المهمة الأميركية هناك.ويواجه الجيش الأميركي منذ سنوات، جماعة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) المنتشرة في الأراضي الصومالية، ومنطقة القرن الإفريقي، والتي يُقدر عدد عناصرها وفقا للخبراء من خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.وتشهد البلاد منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/هل-يشهد-الصومال-تحولات-سياسية-بعد-رحيل-فرماجو-عن-الرئاسة-ومجيء-شيخ-محمود-1062306904.html
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العالم, العالم العربي

البيت الأبيض: بايدن أمر بإعادة نشر قوات أميركية في الصومال لمكافحة الإرهاب

19:53 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمر بإعادة نشر قوات أميركية في الصومال، لمكافحة الإرهاب الدولي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، خلال إفادة صحفية عبر الهاتف: "الرئيس بايدن وافق على طلب وزير الدفاع (لويد أوستن) بنشر قوات في شرق أفريقيا من أجل إعادة الوجود العسكري الأميركي الدائم في الصومال".
وبحسب المسؤول، فإن الوحدة العسكرية الأميركية ستكون أقل من 500 جندي أميركي، مقارنة بـ 750 جنديا كانوا موجودين هناك حتى أنهى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، المهمة الأميركية هناك.
ويواجه الجيش الأميركي منذ سنوات، جماعة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) المنتشرة في الأراضي الصومالية، ومنطقة القرن الإفريقي، والتي يُقدر عدد عناصرها وفقا للخبراء من خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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15:01 GMT
وتشهد البلاد منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي.
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