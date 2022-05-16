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انكماش غير متوقع للاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام
انكماش غير متوقع للاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام
انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بشكل غير متوقع بمعدل يبلغ 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول، وسط ضغوط تضخمية عالمية تساهم في خفض توقعات النمو على نطاق واسع. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T16:40+0000
2022-05-16T16:40+0000
اقتصاد
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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في إسرائيل، انخفضت الصادرات والإنفاق على الاستهلاك الشخصي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مما خيب آمال الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 2.3% للاقتصاد، بحسب "بلومبيرغ".انتعش الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2021 عام، متعافيا من أثار الوباء، لينمو بنسبة 8.1%، وبدعم من طفرة الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة في البلاد.لكن الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فرضت ردا على ذلك أدت إلى جعل التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي قاتمة، وذلك من خلال دفع أسعار الطاقة للارتفاع وتوتر سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من الوباء.وقال فيكتور باهار كبير الاقتصاديين في بنك "هبوعليم ليمتد" إن حجم الانكماش الإسرائيلي كان مفاجأة لكنه لم يره ينذر بمزيد من الانخفاضات.وأضاف: "لا نعتقد أننا ندخل فترة ركود، لكنها علامة على أن الاقتصاد يهدأ. الانخفاض في الاستهلاك الخاص كان بسبب مزيج من التضخم وعودة السفر إلى الخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الأسهم-العالمية-تسجل-أطول-سلسلة-خسائر-أسبوعية-منذ-أزمة-2008-1062203401.html
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اقتصاد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

انكماش غير متوقع للاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام

16:40 GMT 16.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بشكل غير متوقع بمعدل يبلغ 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول، وسط ضغوط تضخمية عالمية تساهم في خفض توقعات النمو على نطاق واسع.
في إسرائيل، انخفضت الصادرات والإنفاق على الاستهلاك الشخصي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، مما خيب آمال الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 2.3% للاقتصاد، بحسب "بلومبيرغ".
انتعش الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2021 عام، متعافيا من أثار الوباء، لينمو بنسبة 8.1%، وبدعم من طفرة الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة في البلاد.
فتاة وول ستريت مع الثور - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
الأسهم العالمية تسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ أزمة 2008
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لكن الأزمة الأوكرانية والعقوبات التي فرضت ردا على ذلك أدت إلى جعل التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي قاتمة، وذلك من خلال دفع أسعار الطاقة للارتفاع وتوتر سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من الوباء.
وقال فيكتور باهار كبير الاقتصاديين في بنك "هبوعليم ليمتد" إن حجم الانكماش الإسرائيلي كان مفاجأة لكنه لم يره ينذر بمزيد من الانخفاضات.
وأضاف: "لا نعتقد أننا ندخل فترة ركود، لكنها علامة على أن الاقتصاد يهدأ. الانخفاض في الاستهلاك الخاص كان بسبب مزيج من التضخم وعودة السفر إلى الخارج".
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