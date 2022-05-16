https://arabic.sputniknews.com/20220516/سكان-دونباس-يعدون-فيلما-يشرح-معاناتهم-بطريقة-الغرب-بـعكس-الحقائق-فيديو--1062318891.html
سكان دونباس يعدون فيلما يشرح معاناتهم بطريقة الغرب بـ"عكس الحقائق"... فيديو
سكان دونباس يعدون فيلما يشرح معاناتهم بطريقة الغرب بـ"عكس الحقائق"... فيديو
نشرت مجموعة مواطنين من سكان دونباس مقطع فيديو بعنوان "أنا فيك" أي (أنا مزوّر)، يهدف إلى تسليط الضوء على سياسة الغرب القديمة والمنحازة التي اتبعت مع سكان... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T20:50+0000
2022-05-16T20:50+0000
2022-05-16T20:50+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
مجتمع
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ويظهر في الفيديو مجموعة مواطنين من سكان دونباس قد تعرضوا بشكل مباشر أو تعرض أقربائهم ومنازلهم لإصابات ناتجة عن استهدافهم من قبل نظام كييف.واستخدم المواطنون أسلوب "قلب الحقيقية" أو "عكس الحقيقة" في إشارة إلى الطريقة التي تعامل فيها الغرب مع قضيتهم، حيث تغاضى العالم عن المعاناة والتهجير وعمليات التصفية التي تعرضوا لها منذ أعوام من قبل المتطرفون الأوكرانيون.ويظهر في الفيديو فتاة تعرضت لإصابة شديدة أدت لفقدانها القدرة على المشي وبتر أطرافها: حيث قالت: "أنا مزيف... ولم أعان في عام 2015 من قذائف الجيش الأوكراني. لم تمزق (القذائف) أطرافي.. تماما كما لم تمزق روحي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, مجتمع
سكان دونباس يعدون فيلما يشرح معاناتهم بطريقة الغرب بـ"عكس الحقائق"... فيديو
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نشرت مجموعة مواطنين من سكان دونباس مقطع فيديو بعنوان "أنا فيك" أي (أنا مزوّر)، يهدف إلى تسليط الضوء على سياسة الغرب القديمة والمنحازة التي اتبعت مع سكان المنطقة، والتي غيّبت معاناتهم لسنوات طويلة تعرضوا خلالها لجرائم المتطرفين النازيين ونظام كييف.
ويظهر في الفيديو مجموعة مواطنين من سكان دونباس قد تعرضوا بشكل مباشر أو تعرض أقربائهم ومنازلهم لإصابات ناتجة عن استهدافهم من قبل نظام كييف.
واستخدم المواطنون أسلوب "قلب الحقيقية" أو "عكس الحقيقة" في إشارة إلى الطريقة التي تعامل فيها الغرب مع قضيتهم، حيث تغاضى العالم عن المعاناة والتهجير وعمليات التصفية التي تعرضوا لها منذ أعوام من قبل المتطرفون الأوكرانيون.
وقال المواطنون عبارة (أنا مزيف)، في إشارة إلى تصريحات المسؤولين الغربيين، ووسائل الإعلام الغربية، التي تدعي أن عمليات التصفية والقتل والتهجير التي تعرض لها سكان دنباس هي "فيك نيوز" أي "أخبار مزيفة" في انتهاك كبير لحقول الإنسان في المنطقة التي يتحدث فيها هؤلاء باللغة الروسية
ويظهر في الفيديو فتاة تعرضت لإصابة شديدة أدت لفقدانها القدرة على المشي وبتر أطرافها: حيث قالت: "أنا مزيف... ولم أعان في عام 2015 من قذائف الجيش الأوكراني. لم تمزق (القذائف) أطرافي.. تماما كما لم تمزق روحي".