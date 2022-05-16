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https://arabic.sputniknews.com/20220516/قذائف-مجهولة-تستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقول-نفط-الجبسة-شرقي-سوريا-1062318860.html
قذائف مجهولة تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا
قذائف مجهولة تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، باستهداف قذائف مجهولة قاعدة تابعة للجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T20:44+0000
2022-05-16T20:47+0000
العالم العربي
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تشهد قرى وبلدات ريف محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، حالة من التوتر الشعبي منذ صباح اليوم السبت 14 أيار/ مايو، بعد المظاهرات الشعبية التي خرجت تنديداً بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له ضد أبناء القبائل العربية، حيث تم حرق عدد من الحواجز العسكرية التابعة لها وسط مخاوف شعبية من شن حملات انتقامية.وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا (دير الزور والرقة و الحسكة) تزايدا كبيرا في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات الجيش الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.
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العالم العربي

قذائف مجهولة تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا

20:44 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 20:47 GMT 16.05.2022)
© Sputnikهجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقول (نفط الجبسة) جنوبي الحسكة
هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقول (نفط الجبسة) جنوبي الحسكة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، باستهداف قذائف مجهولة قاعدة تابعة للجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا.
تشهد قرى وبلدات ريف محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، حالة من التوتر الشعبي منذ صباح اليوم السبت 14 أيار/ مايو، بعد المظاهرات الشعبية التي خرجت تنديداً بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له ضد أبناء القبائل العربية، حيث تم حرق عدد من الحواجز العسكرية التابعة لها وسط مخاوف شعبية من شن حملات انتقامية.
وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا (دير الزور والرقة و الحسكة) تزايدا كبيرا في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات الجيش الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.
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