https://arabic.sputniknews.com/20220516/كامالا-هاريس-لمحمد-بن-زايد-في-أبو-ظبي-بعد-انتخابه-رئيسا-جديد-للإمارات-صداقتنا-وشراكتنا-باقية-1062311056.html

كامالا هاريس لمحمد بن زايد في أبو ظبي بعد انتخابه رئيسا جديد للإمارات: صداقتنا وشراكتنا باقية

كامالا هاريس لمحمد بن زايد في أبو ظبي بعد انتخابه رئيسا جديد للإمارات: صداقتنا وشراكتنا باقية

أصدر البيت الأبيض، بيانا رسميا بشأن زيارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم ‏الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لتقديم العزاء في وفاة... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T16:32+0000

2022-05-16T16:32+0000

2022-05-16T16:32+0000

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وجاء في البيان أن "هاريس ناقشت إرث وذكرى الشيخ خليفة، الذي كان صديقًا جيدًا للولايات المتحدة وشريكا موثوقا به عبر إدارات متعددة".وأضاف البيان أن "نائبة بايدن هنأت رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة".كما "أكدت هاريس على قوة شراكة أمريكا مع الإمارات، والتزام إدارة بايدن هاريس بتعميق العلاقات لتعزيز مصالح الشعبين الأمريكي والإماراتي في الأشهر والسنوات المقبلة"، وفقا لبيان البيت الأبيض.وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أنها "تتطلع إلى مستقبل العلاقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأن صداقتنا وشراكتنا باقية".وقادت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، وفدا رفيع المستوى للقاء الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتولى السلطة بعد وفاة أخيه غير الشقيق، بعد أشهر من العلاقات المتوترة بين البلدين.وترأست هاريس، أقوى وفد يزور الإمارات منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه العام الماضي، والذي يضم وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.وتم اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لسنوات، رئيساً للبلاد يوم أمس السبت، بعد يوم من وفاة أخيه غير الشقيق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد صراع طويل مع المرض.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم