مجلة تكشف عن أخطر 5 طائرات بالنسبة لسلاح الجو الأمريكي
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
نشرت صحيفة متخصصة بالسلاح والعتاد مقالا نوهت فيه إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب مقاتلات من فئة "إف 35 أ" و"إف 15 إي إكس"، لكنتها أشارت إلى أن القوى الأخرى تطور مقاتلاتها أيضا وتعمل على زيادة قدراتها الجوية.
وأشار المقال إلى أنه خلال الحرب الباردة، كان التهديد الأكبر للطيران العسكري الأمريكي هو الطائرات السوفيتية. لكن الآن تم إضافة النماذج الصينية الجديدة ودخلت أيضا ضمن المنافسة.
ويتم توريد المقاتلات الروسية والصينية إلى حلفاء الدولتين مثل أنغولا والجزائر وباكستان.، ونفس الأمر بالنسبة لحلفاء أمريكا.
يستشهد المقال المنشور في مجلة "Military Watch" بخمس طائرات تشكل تهديدًا للطيران الأمريكي.
ووفقا لكاتب المقال فإن الأولى في القائمة هو المقاتلة الصينية من الجيل الخامس "J-20". حيث أن هذا النموذج هو المنافس الرئيسي للحصول على لقب "المقاتلة الجوية الأكثر استعدادًا للقتال في العالم".
لكن في الوقت نفسه، أشار المقال، إلى وجود نقاط ضعف لدى المقاتلة، على سبيل المثال، "إلكترونيات الطيران التي عفا عليها الزمن".
المرتبة الثانية، تأتي المقاتلة الروسية "ميغ 31 بي إم/بي إس أم"، التي دخلت الخدمة في عام 1981 ولديها قدرات "ثورية".
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationعمليات إقلاع وهبوط طائرات "ميغ-31" الاعتراضية ومقاتلات "سو-35" من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020
عمليات إقلاع وهبوط طائرات "ميغ-31" الاعتراضية ومقاتلات "سو-35" من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020
كانت الطائرة "ميغ 31" (MiG-31) متقدمة على نظيراتها الغربية بعقدين من الزمن في دمج الرادار الممسوح إلكترونيًا للقتال الجوي، والطيران وإطلاق الصواريخ على ارتفاعات قصوى، والوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت لفترات طويلة من الزمن.
لا تزال محركات المقاتلة هي الأقوى في العالم. وقد أدى ترقيتها إلى ظهور فئات جديدة منها وهي فئة "ميغ 35 بي أم" و"ميغ 35 بي أس أم"، حيث تم توسيع إمكانياتها في القتال الجوي إلى ما وراء خط البصر، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز "ميغ 31 أس" برادارات (Zaslon-M) "التي لا تضاهى"، بالإضافة إلى صواريخ "R-37M" الأكثر فاعلية بمدى 400 كيلومترا وسرعة 6 ماخ.
المنافس الآخر في القائمة هي المقاتلة الصينية "J-16"، التي تم تبنيها في عام 2014، وهي نسخة مطورة من "سو 27"، ومن بين ميزاتها طلاء غير بارز، واستخدام المواد المركبة وصواريخ جو – جو من نوع "PL-15" و"PL-10".
"ورث المقاتلة وحسنت القدرة العالية على المناورة، والقدرة على التحمل، والسرعة الممتازة، والارتفاع الجوي للطائرة سو 27".
الطائرة التالية في القائمة هي المقاتلة الصينية "J-10C"، والتي تنتمي إلى الجيل "4 ++". هناك أكثر من 200 من هذه الوحدات في الخدمة مع الجيش الصيني.
المقاتلة أخف من "J-20" و" J-16 "، ولكن في نفس الوقت لديها نفس تقنيات الطيران والصواريخ.
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة "سو-35"
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منافس هائل آخر للمقاتلات الأمريكية هي الطائرة الروسية "سو 35" والتي دخلت الخدمة عام 2014.
"من بين المزايا، تجدر الإشارة إلى مدى الطيران، والقدرة الممتازة على المناورة واستخدام رادار ثلاثي مثبت في المقدمة، ورادارات مزدوجة مع "AFAR" مدمج في الأجنحة".
تم تصميم "سو 35" للتعامل مع التهديدات الخطيرة لمقاتلات الشبح الأمريكية، وستدعّم في المستقبل صواريخ "R-37M" و"K-77M" الأكثر تقدما.