https://arabic.sputniknews.com/20220516/مجلة-تكشف-عن-أخطر-5-طائرات-بالنسبة-لسلاح-الجو-الأمريكي-1062312232.html

مجلة تكشف عن أخطر 5 طائرات بالنسبة لسلاح الجو الأمريكي

مجلة تكشف عن أخطر 5 طائرات بالنسبة لسلاح الجو الأمريكي

نشرت صحيفة متخصصة بالسلاح والعتاد مقالا نوهت فيه إلى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب مقاتلات من فئة "إف 35 أ" و"إف 15 إي إكس"، لكنتها أشارت إلى أن القوى... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T16:52+0000

2022-05-16T16:52+0000

2022-05-16T16:52+0000

رصد عسكري

العالم

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وأشار المقال إلى أنه خلال الحرب الباردة، كان التهديد الأكبر للطيران العسكري الأمريكي هو الطائرات السوفيتية. لكن الآن تم إضافة النماذج الصينية الجديدة ودخلت أيضا ضمن المنافسة.ويتم توريد المقاتلات الروسية والصينية إلى حلفاء الدولتين مثل أنغولا والجزائر وباكستان.، ونفس الأمر بالنسبة لحلفاء أمريكا.يستشهد المقال المنشور في مجلة "Military Watch" بخمس طائرات تشكل تهديدًا للطيران الأمريكي.ووفقا لكاتب المقال فإن الأولى في القائمة هو المقاتلة الصينية من الجيل الخامس "J-20". حيث أن هذا النموذج هو المنافس الرئيسي للحصول على لقب "المقاتلة الجوية الأكثر استعدادًا للقتال في العالم".لكن في الوقت نفسه، أشار المقال، إلى وجود نقاط ضعف لدى المقاتلة، على سبيل المثال، "إلكترونيات الطيران التي عفا عليها الزمن".المرتبة الثانية، تأتي المقاتلة الروسية "ميغ 31 بي إم/بي إس أم"، التي دخلت الخدمة في عام 1981 ولديها قدرات "ثورية".كانت الطائرة "ميغ 31" (MiG-31) متقدمة على نظيراتها الغربية بعقدين من الزمن في دمج الرادار الممسوح إلكترونيًا للقتال الجوي، والطيران وإطلاق الصواريخ على ارتفاعات قصوى، والوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت لفترات طويلة من الزمن.المنافس الآخر في القائمة هي المقاتلة الصينية "J-16"، التي تم تبنيها في عام 2014، وهي نسخة مطورة من "سو 27"، ومن بين ميزاتها طلاء غير بارز، واستخدام المواد المركبة وصواريخ جو – جو من نوع "PL-15" و"PL-10".الطائرة التالية في القائمة هي المقاتلة الصينية "J-10C"، والتي تنتمي إلى الجيل "4 ++". هناك أكثر من 200 من هذه الوحدات في الخدمة مع الجيش الصيني.المقاتلة أخف من "J-20" و" J-16 "، ولكن في نفس الوقت لديها نفس تقنيات الطيران والصواريخ.منافس هائل آخر للمقاتلات الأمريكية هي الطائرة الروسية "سو 35" والتي دخلت الخدمة عام 2014.تم تصميم "سو 35" للتعامل مع التهديدات الخطيرة لمقاتلات الشبح الأمريكية، وستدعّم في المستقبل صواريخ "R-37M" و"K-77M" الأكثر تقدما.

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رصد عسكري, العالم