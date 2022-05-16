https://arabic.sputniknews.com/20220516/محررو-دونباس-ينتزعون-سفن-المدفعية-من-القوات-الأوكرانية-1062287816.html
محررو دونباس ينتزعون سفن المدفعية من القوات الأوكرانية
محررو دونباس ينتزعون سفن المدفعية من القوات الأوكرانية
تم انتشال زورق مدرع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية من قاع البحر في ميناء ماريوبول. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:46+0000
2022-05-16T07:46+0000
2022-05-16T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062287440_0:375:2887:1998_1920x0_80_0_0_16830137464edc1a9aaa31cac0c87eb4.jpg
وأغرقته القوات الأوكرانية بعدما بدأت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات من القوات الروسية عملية تحرير مدينة ماريوبول من القوات الأوكرانية. وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الصور التي التقطت في ميناء ماريوبول تُظهر خلو زورق "لوبني" من الصارية، وفي كل ما عدا ذلك يبدو الزورق سالما.وينتمي زورق "لوبني" إلى فئة سفن المدفعية "غورزا". ويحمل كل من زوارق "غورزا" مدفعين من عيار 30 ملم ومجموعة من المدافع الرشاشة وقواذف الرمّانات. وحصلت القوات الأوكرانية على 8 زوارق من طراز "غورزا" في الفترة 2016 – 2022.وكان محررو دونباس قد استولوا على زورق "كريمينتشوغ" من هذا الطراز في ماريوبول واثنين آخرين من زوارق "غورزا" – "أكيرمان" و"فيشغورود" – في بيرديانسك.وماريوبول هي واحدة من المدن الكبرى في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة وثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. ودخلتها قوات تابعة لنظام كييف في عام 2015. وحررتها أخيرا قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
محررو دونباس ينتزعون سفن المدفعية من القوات الأوكرانية
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تم انتشال زورق مدرع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية من قاع البحر في ميناء ماريوبول.
وأغرقته القوات الأوكرانية بعدما بدأت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات من القوات الروسية عملية تحرير مدينة ماريوبول من القوات الأوكرانية. وأفادت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الصور التي التقطت في ميناء ماريوبول تُظهر خلو زورق "لوبني" من الصارية، وفي كل ما عدا ذلك يبدو الزورق سالما.
وينتمي زورق "لوبني" إلى فئة سفن المدفعية "غورزا". ويحمل كل من زوارق "غورزا" مدفعين من عيار 30 ملم ومجموعة من المدافع الرشاشة وقواذف الرمّانات. وحصلت القوات الأوكرانية على 8 زوارق من طراز "غورزا" في الفترة 2016 – 2022.
وكان محررو دونباس قد استولوا على زورق "كريمينتشوغ" من هذا الطراز في ماريوبول واثنين آخرين من زوارق "غورزا" – "أكيرمان" و"فيشغورود" – في بيرديانسك.
وماريوبول هي واحدة من المدن الكبرى في جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة وثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. ودخلتها قوات تابعة لنظام كييف في عام 2015. وحررتها أخيرا قوات جمهورية دونيتسك بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.