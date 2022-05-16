https://arabic.sputniknews.com/20220516/مشاهد-متداولة-للاقتحام-الإسرائيلي-للمشفى-أثناء-تشييع-أبو-عاقلة-فيديو-1062291911.html
مشاهد متداولة للاقتحام الإسرائيلي للمستشفى أثناء تشييع أبو عاقلة... فيديو
مشاهد متداولة للاقتحام الإسرائيلي للمستشفى أثناء تشييع أبو عاقلة... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها توثق اقتحام القوات الإسرائيلية للمشفى الفرنساوي بالقدس أثناء تشييع جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:01+0000
2022-05-16T10:01+0000
2022-05-16T10:07+0000
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وتظهر اللقطات المتداولة اعتداء القوات الإسرائيلية على المرضى ومرافق المشفى، وقد تم توثيقها من خلال كاميرات المراقبة بمبنى المشفى. كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء أمس الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية كان لديها أوامر بمنع رفع الأعلام الفلسطينية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ما قاد إلى الاعتداء على المشيعين في مشهد خلف إدانات دولية وعربية.وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر في الشرطة لم تسمها، أن قائد شرطة منطقة القدس، دورون تورغمان، وجه الشرطة بمصادرة الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها خلال تشييع الجنازة في القدس يوم الجمعة الماضي.غير أن تورغمان لم يكن حاضرا وقت الجنازة، بل كان في ألمانيا ضمن وفد من الشرطة، لكن نائبه داني ليفي، حل محله في قيادة أنشطة الشرطة في الجنازة.وبحسب مصادر الشرطة، وجه تورغمان بالعمل على منع رفع الأعلام الفلسطينية في الجنازة، في إطار مناقشة جرت قبل يوم من تشييعها وشارك فيها عن بعد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
مشاهد متداولة للاقتحام الإسرائيلي للمستشفى أثناء تشييع أبو عاقلة... فيديو
10:01 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد قالوا إنها توثق اقتحام القوات الإسرائيلية للمشفى الفرنساوي بالقدس أثناء تشييع جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وتظهر اللقطات المتداولة اعتداء القوات الإسرائيلية على المرضى ومرافق المشفى، وقد تم توثيقها من خلال كاميرات المراقبة بمبنى المشفى.
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء أمس الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية كان لديها أوامر بمنع رفع الأعلام الفلسطينية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ما قاد إلى الاعتداء على المشيعين في مشهد خلف إدانات دولية وعربية.
وأفادت الصحيفة
نقلا عن مصادر في الشرطة لم تسمها، أن قائد شرطة منطقة القدس، دورون تورغمان، وجه الشرطة بمصادرة الأعلام الفلسطينية ومنع رفعها خلال تشييع الجنازة في القدس يوم الجمعة الماضي.
غير أن تورغمان لم يكن حاضرا وقت الجنازة، بل كان في ألمانيا ضمن وفد من الشرطة، لكن نائبه داني ليفي، حل محله في قيادة أنشطة الشرطة في الجنازة.
وبحسب مصادر الشرطة، وجه تورغمان بالعمل على منع رفع الأعلام الفلسطينية في الجنازة، في إطار مناقشة جرت قبل يوم من تشييعها وشارك فيها عن بعد.