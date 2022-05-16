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https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-أوكراني-يعلن-اشتداد-أزمة-نقص-الوقود-1062292144.html
وزير أوكراني يعلن اشتداد أزمة نقص الوقود
وزير أوكراني يعلن اشتداد أزمة نقص الوقود
أعلن وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، نيكولاي سولسكي، تفاقم أزمة نقص وقود الآلات الزراعية في البلاد. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:10+0000
2022-05-16T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وواجهت أوكرانيا مشكلة نقص الوقود بعد وقف إمدادات الوقود من روسيا وبيلاروسيا. وقال سولسكي على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24"، في الإشارة إلى تفاقم أزمة نقص الوقود في نهاية أبريل/نيسان الماضي وبداية مايو/أيار، إن أوكرانيا لم تكن مستعدة لاستيراد نفس الكميات من وقود الآلات الزراعية من بولندا أو رومانيا بعد وقف الواردات من روسيا وبيلاروسيا.وبحسب وزير الزراعة فإن الحكومة الأوكرانية تأمل في حل المشكلة في الأسابيع القليلة المقبلة "شريطة أن تستقر الأوضاع في جبهة القتال وتحافظ منشآت الوقود على سلامتها".وقد أكد نائب وزير المالية الأوكراني، ألكسندر كافا، استمرار مشكلة نقص وقود السيارات، مشيرا إلى أنه من المستحيل أو من شبه المستحيل أن يحصل أصحاب السيارات على الوقود لسياراتهم من محطات البنزين. أما بالنسبة لوقود الديزل (وهو وقود الآلات الزراعية) فهو "غير موجود في غالبية المقاطعات" الأوكرانية.ويشهد شرق أوكرانيا حاليًا عمليات قتالية. وقد حشدت السلطات الأوكرانية قوات كبيرة في شرق البلاد توطئة لشن هجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والوصول إلى حدودهما مع روسيا. وأحبطت روسيا خطة الحكومة الأوكرانية هذه، إذ بدأت وحدات من قواتها المسلحة عملية خاصة لحماية الناس في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014. وتتضمن العملية الروسية الخاصة إفقاد القوات الأوكرانية القدرة على مواصلة الهجمات من خلال تدمير مستودعات الأسلحة والمواد الأخرى التي تحتاجها القوات التابعة لنظام كييف لمواصلة جهود استعادة السيطرة على جنوب شرق البلاد.
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أخبار أوكرانيا

وزير أوكراني يعلن اشتداد أزمة نقص الوقود

10:10 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورسيارات تصطف في طوايبر طويلة أمام محطات البنزين في أوديسا
سيارات تصطف في طوايبر طويلة أمام محطات البنزين في أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Стрингер
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أعلن وزير الزراعة والغذاء الأوكراني، نيكولاي سولسكي، تفاقم أزمة نقص وقود الآلات الزراعية في البلاد.
وواجهت أوكرانيا مشكلة نقص الوقود بعد وقف إمدادات الوقود من روسيا وبيلاروسيا. وقال سولسكي على شبكة تلفزيون "أوكرانيا 24"، في الإشارة إلى تفاقم أزمة نقص الوقود في نهاية أبريل/نيسان الماضي وبداية مايو/أيار، إن أوكرانيا لم تكن مستعدة لاستيراد نفس الكميات من وقود الآلات الزراعية من بولندا أو رومانيا بعد وقف الواردات من روسيا وبيلاروسيا.
وبحسب وزير الزراعة فإن الحكومة الأوكرانية تأمل في حل المشكلة في الأسابيع القليلة المقبلة "شريطة أن تستقر الأوضاع في جبهة القتال وتحافظ منشآت الوقود على سلامتها".
وقد أكد نائب وزير المالية الأوكراني، ألكسندر كافا، استمرار مشكلة نقص وقود السيارات، مشيرا إلى أنه من المستحيل أو من شبه المستحيل أن يحصل أصحاب السيارات على الوقود لسياراتهم من محطات البنزين. أما بالنسبة لوقود الديزل (وهو وقود الآلات الزراعية) فهو "غير موجود في غالبية المقاطعات" الأوكرانية.
ويشهد شرق أوكرانيا حاليًا عمليات قتالية. وقد حشدت السلطات الأوكرانية قوات كبيرة في شرق البلاد توطئة لشن هجوم على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والوصول إلى حدودهما مع روسيا. وأحبطت روسيا خطة الحكومة الأوكرانية هذه، إذ بدأت وحدات من قواتها المسلحة عملية خاصة لحماية الناس في منطقة دونباس ومناطق أخرى من هجمات تشنها القوات الأوكرانية منذ عام 2014. وتتضمن العملية الروسية الخاصة إفقاد القوات الأوكرانية القدرة على مواصلة الهجمات من خلال تدمير مستودعات الأسلحة والمواد الأخرى التي تحتاجها القوات التابعة لنظام كييف لمواصلة جهود استعادة السيطرة على جنوب شرق البلاد.
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