https://arabic.sputniknews.com/20220517/أول-تصريح-رسمي-بشأن-حقيقة-هدم-قبر-طه-حسين-في-القاهرة-1062336438.html
أول تصريح رسمي بشأن حقيقة هدم قبر طه حسين في القاهرة
أول تصريح رسمي بشأن حقيقة هدم قبر طه حسين في القاهرة
تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية صورة لمدفن الأديب والمفكر المصري طه حسين، وعليه علامة تفيد بالاستعداد لهدمه... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:31+0000
2022-05-17T12:31+0000
2022-05-17T12:31+0000
مصر
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وأثارت الصورة المتداولة جدلا واسعا، وغضبا لانتهاك قبر عميد الأدب العربي، بهدمه، إلا أن رئيس حي المقطم، جنوب القاهرة، العميد أحمد أبو بكر، نفى وجود نية لهدم المدفن، وقال إن "ما يثار بشأن هدم مدفن عميد الأدب العربي لتنفيذ محور ياسر رزق غير صحيح".وأكد المسؤول المحلي، في تصريحات لموقع "مصراوي" أن "أعمال تنفيذ محور ياسر رزق لا تتضمن إزالة أي مقابر وهو ما ينفي ما يثار بشأن هدم مدفن الدكتور طه حسين".
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مصر, أخبار مصر الآن
أول تصريح رسمي بشأن حقيقة هدم قبر طه حسين في القاهرة
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تداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية صورة لمدفن الأديب والمفكر المصري طه حسين، وعليه علامة تفيد بالاستعداد لهدمه تنفيذا لمحور مروري في العاصمة المصرية القاهرة.
وأثارت الصورة المتداولة جدلا واسعا، وغضبا لانتهاك قبر عميد الأدب العربي، بهدمه، إلا أن رئيس حي المقطم، جنوب القاهرة، العميد أحمد أبو بكر، نفى وجود نية لهدم المدفن، وقال إن "ما يثار بشأن هدم مدفن عميد الأدب العربي لتنفيذ محور ياسر رزق غير صحيح".
وأكد المسؤول المحلي، في تصريحات لموقع "مصراوي" أن "أعمال تنفيذ محور ياسر رزق لا تتضمن إزالة أي مقابر وهو ما ينفي ما يثار بشأن هدم مدفن الدكتور طه حسين".