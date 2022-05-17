https://arabic.sputniknews.com/20220517/إخماد-86-حريقا-في-غابات-روسيا-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1062371507.html
إخماد 86 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
إخماد 86 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، اليوم الأربعاء أنه تم إخماد 86 حريقاً في غابات روسيا بمساحة تزيد عن 10217 هكتارًا خلال الـ24 ساعة الماضية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T23:54+0000
2022-05-17T23:54+0000
2022-05-17T23:54+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، "تم إخماد تم خلال اليوم الماضي في 17 مايو 202، 86 حريقًا على مساحة 10217 هكتارًا".هذا وبذلت فرق الطوارئ الروسية جهودا مضنية لإخماد حرائق غابات على مساحة تتجاوز 35130 هكتارًا معظمها في منطقة إيركوتسك حيث تم رصد 18 حريقًا على مساحة 15234 هكتارًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إخماد 86 حريقا في غابات روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات من الحرائق، اليوم الأربعاء أنه تم إخماد 86 حريقاً في غابات روسيا بمساحة تزيد عن 10217 هكتارًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الهيئة في بيان، "تم إخماد تم خلال اليوم الماضي في 17 مايو 202، 86 حريقًا على مساحة 10217 هكتارًا".
هذا وبذلت فرق الطوارئ الروسية جهودا مضنية لإخماد حرائق غابات على مساحة تتجاوز 35130 هكتارًا معظمها في منطقة إيركوتسك حيث تم رصد 18 حريقًا على مساحة 15234 هكتارًا.