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https://arabic.sputniknews.com/20220517/إيقاف-فهد-المولد-مهاجم-المنتخب-السعوي-لمدة-عام-ونصف-داخليا-وخارجيا-وغيابه-عن-كأس-العالم-2022-1062323666.html
إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخليا وخارجيا وغيابه عن كأس العالم 2022
إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخليا وخارجيا وغيابه عن كأس العالم 2022
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة، فهد المولد، لمدة عام ونصف العام، داخلياً وخارجياً، بعد ثبوت تعاطيه... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T07:04+0000
2022-05-17T07:07+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".وأضافت أن "قرار إيقاف المولد يسري داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا ابتداء من 28 مارس/ آذار 2022، على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال آخر شهرين من فترة العقوبة"، متابعة أن "العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها".وكان فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي آخر المعاقبين من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حيث تم إيقافه لمدة عام كامل.
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أخبار السعودية اليوم

إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخليا وخارجيا وغيابه عن كأس العالم 2022

07:04 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 17.05.2022)
© AFP 2022 / PATRIK STOLLARZمهاجم فريق اتحاد جدة، والمنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد
مهاجم فريق اتحاد جدة، والمنتخب السعودي لكرة القدم فهد المولد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / PATRIK STOLLARZ
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أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة، فهد المولد، لمدة عام ونصف العام، داخلياً وخارجياً، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".
وأضافت أن "قرار إيقاف المولد يسري داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا ابتداء من 28 مارس/ آذار 2022، على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال آخر شهرين من فترة العقوبة"، متابعة أن "العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها".
وكان فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي آخر المعاقبين من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حيث تم إيقافه لمدة عام كامل.
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