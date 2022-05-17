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https://arabic.sputniknews.com/20220517/الأردن-مخزون-القمح-يكفي-8-أشهر-ولدينا-عقود-آجلة-بمخزون-13-شهرا--1062322542.html
الأردن: مخزون القمح يكفي 8 أشهر ولدينا عقود آجلة بمخزون 13 شهرا
الأردن: مخزون القمح يكفي 8 أشهر ولدينا عقود آجلة بمخزون 13 شهرا
أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أن مخزون القمح في البلاد يكفي لمدة 8 شهور. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:28+0000
2022-05-17T06:28+0000
أخبار الأردن
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وحسب موقع عمون نيوز الأردني، أكد رئيس مجلس الشركة، أنور العجارمة، أن مخزون القمح يكفي 8 أشهر، ومخزون الشعير يكفي 5 شهور على الأقل. وتابع العجارمة أن بلاده لديها القدرة على تخزين 750 ألف طن في الصوامع، و750 ألف طن أخرى في المستوعبات الأرضية. وأشار العجارمة إلى أن هناك تعاقدات آجلة تتم الشهور المقبلة، تجعل المخزون يكفي 13 شهرا للقمح و10 للشعير.
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أخبار الأردن

الأردن: مخزون القمح يكفي 8 أشهر ولدينا عقود آجلة بمخزون 13 شهرا

06:28 GMT 17.05.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أن مخزون القمح في البلاد يكفي لمدة 8 شهور.
وحسب موقع عمون نيوز الأردني، أكد رئيس مجلس الشركة، أنور العجارمة، أن مخزون القمح يكفي 8 أشهر، ومخزون الشعير يكفي 5 شهور على الأقل.
وتابع العجارمة أن بلاده لديها القدرة على تخزين 750 ألف طن في الصوامع، و750 ألف طن أخرى في المستوعبات الأرضية.
وأشار العجارمة إلى أن هناك تعاقدات آجلة تتم الشهور المقبلة، تجعل المخزون يكفي 13 شهرا للقمح و10 للشعير.
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