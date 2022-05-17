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البرلمان الفنلندي يصوت لصالح انضمام البلاد لحلف الناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220517/البرلمان-الفنلندي-يصوت-لصالح-انضمام-البلاد-لحلف-الناتو-1062336601.html
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح انضمام البلاد لحلف الناتو
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح انضمام البلاد لحلف الناتو
صوت البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء، لصالح انضمام فنلندا إلى حلف الناتو. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:37+0000
2022-05-17T12:50+0000
الناتو
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وصوت 188 عضوا في البرلمان لصالح الانضمام إلى الناتو، من أصل 200 عضو.وصوت 8 نواب ضد انضمام البلاد إلى حلف الناتو، ومن المفترض أن يتم مناقشة القرار حكوميا عقب موافقة البرلمان. وبعد مناقشة الحكومة، يتم تقديم المقترح بشكل رسمي إلى الرئيس الفنلندي.ويضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 30 دولة حتى الآن، وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية.ويسعى "الناتو" لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.
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الناتو

البرلمان الفنلندي يصوت لصالح انضمام البلاد لحلف الناتو

12:37 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 12:50 GMT 17.05.2022)
© Photo / Pixabayعلم الناتو وفنلندا
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Photo / Pixabay
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صوت البرلمان الفنلندي اليوم الثلاثاء، لصالح انضمام فنلندا إلى حلف الناتو.
وصوت 188 عضوا في البرلمان لصالح الانضمام إلى الناتو، من أصل 200 عضو.
وصوت 8 نواب ضد انضمام البلاد إلى حلف الناتو، ومن المفترض أن يتم مناقشة القرار حكوميا عقب موافقة البرلمان.
وبعد مناقشة الحكومة، يتم تقديم المقترح بشكل رسمي إلى الرئيس الفنلندي.
ويضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 30 دولة حتى الآن، وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
ويسعى "الناتو" لضم السويد وفنلندا إلى صفوفه، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.
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