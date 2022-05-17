https://arabic.sputniknews.com/20220517/الرئاسة-اللبنانية-تعلن-دخول-ميشال-عون-إلى-المستشفى-وتكشف-حالته-الصحية-1062328647.html
الرئاسة اللبنانية تعلن دخول ميشال عون إلى المستشفى وتكشف حالته الصحية
الرئاسة اللبنانية تعلن دخول ميشال عون إلى المستشفى وتكشف حالته الصحية
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، دخول الرئيس ميشال عون إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية وصور شعاعية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:11+0000
2022-05-17T09:11+0000
2022-05-17T09:11+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102064/08/1020640808_0:131:3888:2318_1920x0_80_0_0_2a1638def6610b1896d353fe7c48b00a.jpg
وقالت الرئاسة، عبر صفحتها على موقع تويتر: "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى "أوتيل ديو "، مضيفة: "أن الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات".وشهد لبنان يوم الأحد الماضي، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102064/08/1020640808_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_3a837c92b64ee7f2b000f3738c8bde34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الرئاسة اللبنانية تعلن دخول ميشال عون إلى المستشفى وتكشف حالته الصحية
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، دخول الرئيس ميشال عون إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية وصور شعاعية.
وقالت الرئاسة، عبر صفحتها على موقع تويتر: "أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى "أوتيل ديو "، مضيفة: "أن الرئيس سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات".
وشهد لبنان يوم الأحد الماضي، الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، انتخابات برلمانية
في جميع أنحائه، تنافست فيها 103 قوائم انتخابية ضمت 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.