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النيابة الكويتية تفرج عن المدون الشهير يعقوب بوشهري
النيابة الكويتية تفرج عن المدون الشهير يعقوب بوشهري
قررت النيابة العامة الكويتية الإفراج عن المدون الشهير يعقوب بوشهري بعد احتجازه 6 أيام إثر اتهامه بحيازة خمور على قارب خاص به. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:57+0000
2022-05-17T15:57+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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ونشرت صفحة "المجلس" على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة خروج بوشهري، من السجن، مشيرة إلى أنه كان يظهر فرحة هيسترية، على حد وصفها.وذكرت وسائل إعلام كويتية أنه تم الإفراج عن بوشهري بكفالة قدرها 5 آلاف دينار كويتي مع منعه من السفر.وقررت النيابة الكويتية التي تحقق في ذات القضية استمرار حبس الفلبيني والسائق إلى السجن لمدة 21 يوما على ذمة التحقيقات.يذكر أن القضية التي تم احتجاز بوشهري كانت عبارة عن كمية كبيرة من الخمور تم ضبطها على اليخت المملوك له خلال رحلة قدومه من البحرين إلى الكويت بقيادة كويتي وفلبيني.وأنكر المدون الكويتي الشهير علاقته بتلك الخمور، مؤكدا أنه سيرد ويوضح الحقائق في الوقت المناسب.
https://arabic.sputniknews.com/20210817/ناشط-كويتي-يسترد-ساعاته-الثمينة-بعد-عامين-من--مصادرتها-فيديو-1049863086.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

النيابة الكويتية تفرج عن المدون الشهير يعقوب بوشهري

15:57 GMT 17.05.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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قررت النيابة العامة الكويتية الإفراج عن المدون الشهير يعقوب بوشهري بعد احتجازه 6 أيام إثر اتهامه بحيازة خمور على قارب خاص به.
ونشرت صفحة "المجلس" على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة خروج بوشهري، من السجن، مشيرة إلى أنه كان يظهر فرحة هيسترية، على حد وصفها.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أنه تم الإفراج عن بوشهري بكفالة قدرها 5 آلاف دينار كويتي مع منعه من السفر.
وقررت النيابة الكويتية التي تحقق في ذات القضية استمرار حبس الفلبيني والسائق إلى السجن لمدة 21 يوما على ذمة التحقيقات.
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يذكر أن القضية التي تم احتجاز بوشهري كانت عبارة عن كمية كبيرة من الخمور تم ضبطها على اليخت المملوك له خلال رحلة قدومه من البحرين إلى الكويت بقيادة كويتي وفلبيني.
وأنكر المدون الكويتي الشهير علاقته بتلك الخمور، مؤكدا أنه سيرد ويوضح الحقائق في الوقت المناسب.
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