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https://arabic.sputniknews.com/20220517/الولايات-المتحدة-ترى-أن-المحادثات-مع-روسيا-لن-تكون-مفيدة-في-الوقت-الحالي-1062371348.html
الولايات المتحدة ترى أن المحادثات مع روسيا لن تكون مفيدة في الوقت الحالي
الولايات المتحدة ترى أن المحادثات مع روسيا لن تكون مفيدة في الوقت الحالي
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T23:22+0000
2022-05-17T23:22+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، خلال إفادة صحفية إن "روسيا لم تقدم ولم تمنحنا أي سبب للاعتقاد بأن محادثة على مستوى وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية لافروف ستكون بناءة في الوضع الحالي".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/خبير-سياسي-ألماني-على-أمريكا-وحلفائها-التفاوض-مع-روسيا-وتقديم-التنازلات-لها-1061950598.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة ترى أن المحادثات مع روسيا لن تكون مفيدة في الوقت الحالي

23:22 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ستكون بناءة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، خلال إفادة صحفية إن "روسيا لم تقدم ولم تمنحنا أي سبب للاعتقاد بأن محادثة على مستوى وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية لافروف ستكون بناءة في الوضع الحالي".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
خبير سياسي ألماني: على أمريكا وحلفائها التفاوض مع روسيا و"تقديم التنازلات لها"
7 مايو, 12:47 GMT
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:53 GMT
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