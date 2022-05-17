https://arabic.sputniknews.com/20220517/الولايات-المتحدة-ترى-أن-المحادثات-مع-روسيا-لن-تكون-مفيدة-في-الوقت-الحالي-1062371348.html

الولايات المتحدة ترى أن المحادثات مع روسيا لن تكون مفيدة في الوقت الحالي

الولايات المتحدة ترى أن المحادثات مع روسيا لن تكون مفيدة في الوقت الحالي

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T23:22+0000

2022-05-17T23:22+0000

2022-05-17T23:22+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، خلال إفادة صحفية إن "روسيا لم تقدم ولم تمنحنا أي سبب للاعتقاد بأن محادثة على مستوى وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية لافروف ستكون بناءة في الوضع الحالي".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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