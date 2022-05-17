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رسميا.. أسماء النواب الفائزين في انتخابات البرلمان اللبناني 2022

رسميا.. أسماء النواب الفائزين في انتخابات البرلمان اللبناني 2022

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 17 أيار/مايو، نتائج آخر الدوائر الإنتخابية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T09:00+0000

2022-05-17T09:00+0000

2022-05-17T09:00+0000

العالم العربي

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وجاءت النتائج كالتالي، دائرة الشمال الأولى : محمد يحي، محمد سليمان، وليد البعريني، جيمي جبور، أسعد ضرغام، سجيع عطية، أحمد رستم.دائرة الشمال الثانية:أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، جهاد الصمد، أشرف ريفي، طه ناجي، ايهاب مطر، عبد الكريم كباره، رامي فنج، الياس الخوري، فراس السلوم، جميل عبود.دائرة بيروت الثانية:أمين شري، إبراهيم منيمنة، فؤاد مخزومي، عدنان الطرابلسي، عماد الحوت، ملحم خلف، محمد خواجه، محمد نبيل بدر، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، إدغار الطرابلسي.وكان قد أعلن مولوي يوم أمس الاثنين نتائج 13 دائرة انتخابية وهي:دائرة الجنوب الأولى:غادة أيوب، عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، سعيد الأسمر، وشربل مارون مسعد.دائرة الجنوب الثانية:نبيه بري، حسن عز الدين، حسين جشي، علي خريس، عناية عز الدين، عادل عسيران، وميشال موسى. دائرة الجنوب الثالثة :حسن فضل الله، محمد رعد، علي فياض، هاني قبيسين علي حسن خليل، الياس جرادة، أيوب حميد، قاسم هاشم، فراس حمدان، أشرف بيضون، ناصر جابر.دائرة البقاع الأولى:ميشال ضاهر، بلال الحشيمي، جورج عقيص، الياس اسطفان، سليم عون، جوج بوشكيان، ورامي أبو حمدان. دائرة البقاع الثانية:قبلان قبلان، وائل أبو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، شربل مارون، وغسان السكاف.دائرة البقاع الثالثة:حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، أنطوان حبشي، جميل السيد، ينال الصلح، وملحم الحجيري. دائرة جبل لبنان الأولى:زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا، وسليم الصايغ.دائرة جبل لبنان الثانية :ملحم الرياشي وسامي الجميل والياس حنكش وابراهيم كنعان وميشال المر وهاغوب بقرادونيان والياس بو صعب ورازي الحاج.دائرة جبل لبنان الثالثة:علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، آلان عون، فادي علامة، وكميل شمعون".دائرة جبل لبنان الرابعة:تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، جورج عدوان، نجاة خطار عون، حليمة القعقور، فريد البستاني، جورج عطالله، أكرم شهيب، مارك ضو، راجي السعد، نزيه متى وسيزار أبي خليل وراجي السعد.دائرة الشمال الثالثة:ستريدا جعجع، فادي كرم، غياث يزبك، جبران باسيل، ميشال معوض، طوني فرنجية، وليم طوق، جورج عطاالله، أديب عبد المسيح، ميشال دويهيدائرة بيروت الأولى:غسان حاصباني، نقولا صحناوي ، نديم الجميّل ، جان طالوزيان ، بوليت يعقوبيان ، آغوب ترزيان، جهاد بقردوني، وسينتيا زرازير.وقال مولوي أمس "إن نسب الاقتراع جيدة، ولم تكن منخفضة، فهي تقريبا أقل قليلا من النسب التي تحققت في الانتخابات السابقة".ورفض مولوي "وصف الانتخابات بالمخيبة للآمال قياسا بانتخابات 2018"، وقال: "في كل الانتخابات حول العالم هناك نسب تصويت، نحن دعونا اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع لنقل لبنان الى لبنان الغد بالاصرار والعزيمة والامل ونصل الى لبنان الذي نرغب فيه". مضيفا إن "لبنان لنا جميعا، ويجب أن نشارك في إنقاذه، وهو يبقى البلد الواحد العربي الأصيل الذي يتميز بميزات فريدة، فهو لا يشبه إلا لبنان".وتنافست في الانتخابات التشريعية 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وجرت الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".

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العالم العربي