https://arabic.sputniknews.com/20220517/عاصفة-ترابية-تجتاح-السعودية-وارتباك-بشأن-تعليق-الدراسة-فيديو-1062355393.html
عاصفة ترابية تجتاح السعودية وارتباك بشأن تعليق الدراسة... فيديو
عاصفة ترابية تجتاح السعودية وارتباك بشأن تعليق الدراسة... فيديو
اجتاحت عاصفة ترابية عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية بما فيها العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء، حيث تسببت في حالة من الإرباك بشأن اتخاذ قرار تعليق... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T15:07+0000
2022-05-17T15:07+0000
2022-05-17T15:07+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وحذرت وزارة الصحة السعودية مرضى الربو والأطفال وكبار السن ومرضى القلب، من موجة الغبار الحالية التي تشهدها عدة مناطق، مشيرة إلى ضرورة اتباع طرق الوقاية لتفادي الأزمات التنفسية.وأكدت الأرصاد، أن الموجة الغبارية النشطة لا تزال مستمرة على عدد من المناطق والمدن والمحافظات بالمملكة.وكانت وزارة التعليم السعودية قد قررت في وقت سابق، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في مناطق المملكة كافة، وإسنادها إلى لجنة مركزية في الوزارة تم استحداثها مؤخرا، حسب صحيفة "سبق" السعودية.كما يحق لها تعليق الدراسة للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم وجودهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.ونص التوجيه على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم الذين يعانون ظروفاً صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
عاصفة ترابية تجتاح السعودية وارتباك بشأن تعليق الدراسة... فيديو
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اجتاحت عاصفة ترابية عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية بما فيها العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء، حيث تسببت في حالة من الإرباك بشأن اتخاذ قرار تعليق الدراسة على الطلاب، وخاصة الذين يعانون مشكلات صحية في التنفس.
وحذرت وزارة الصحة السعودية مرضى الربو والأطفال وكبار السن ومرضى القلب، من موجة الغبار الحالية التي تشهدها عدة مناطق، مشيرة إلى ضرورة اتباع طرق الوقاية لتفادي الأزمات التنفسية.
وأكدت الأرصاد، أن الموجة الغبارية النشطة لا تزال مستمرة على عدد من المناطق والمدن والمحافظات بالمملكة.
وكانت وزارة التعليم السعودية قد قررت في وقت سابق، سحب صلاحية تعليق الدراسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في مناطق المملكة كافة، وإسنادها إلى لجنة مركزية في الوزارة تم استحداثها مؤخرا، حسب صحيفة "سبق" السعودية
.
وللجنة صلاحية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في مدارس عدة دون أخرى وفي منطقة تعليمية معينة دون الحاجة إلى التعليق في مدارس المنطقة كافة.
كما يحق لها تعليق الدراسة
للطلاب والطالبات فقط دون المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية الذين يلزم وجودهم في المدارس للتحضير والاستعداد والتهيئة للأيام الأخرى.
ونص التوجيه على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب تجاه أبنائهم الذين يعانون ظروفاً صحية تمنع حضورهم إلى المدرسة نتيجة التقلبات المناخية في حال عدم تعليق الدراسة.