https://arabic.sputniknews.com/20220517/قرية-روسية-حدودية-تتعرض-لقصف-من-الأراضي-الأوكرانية-ولا-إصابات-1062321876.html
قرية روسية حدودية تتعرض لقصف من الأراضي الأوكرانية ولا إصابات
قرية روسية حدودية تتعرض لقصف من الأراضي الأوكرانية ولا إصابات
أعلن محافظ منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الثلاثاء عن قصف استهدف قرية أليكسيفكا القريبة من الحدود الأوكرانية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T05:20+0000
2022-05-17T05:20+0000
2022-05-17T05:20+0000
روسيا
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وجاء إعلان ستاروفويت عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" وقال فيه: "أطلقت نيران المدفعية الثقيلة على قرية ألكسيفكا الحدودية في مقاطعة غلوشكوفسكي، حيث أدت إلى أضرار مادية وإصابة مبنى المدرسة في البلدة".وأضاف قائلا: "لحسن الحظ لا إصابات في الأرواح وتم فتح تحقيق في الحادث وقامت القوات الحدودية بالرد على مصادر النيران".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قرية روسية حدودية تتعرض لقصف من الأراضي الأوكرانية ولا إصابات
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أعلن محافظ منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، صباح اليوم الثلاثاء عن قصف استهدف قرية أليكسيفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.
وجاء إعلان ستاروفويت عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" وقال فيه: "أطلقت نيران المدفعية الثقيلة على قرية ألكسيفكا الحدودية في مقاطعة غلوشكوفسكي، حيث أدت إلى أضرار مادية وإصابة مبنى المدرسة في البلدة".
وأضاف قائلا: "لحسن الحظ لا إصابات في الأرواح وتم فتح تحقيق في الحادث وقامت القوات الحدودية بالرد على مصادر النيران".