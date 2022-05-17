عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220517/كيف-يؤثر-قرار-المحكمة-الاتحادية-العراقية-إلغاء-قانون-الدعم-الطارئ-على-المواطن؟-مستشار-الكاظمي-يجيب-1062331169.html
كيف يؤثر قرار المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء قانون الدعم الطارئ على المواطن؟ مستشار الكاظمي يجيب
كيف يؤثر قرار المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء قانون الدعم الطارئ على المواطن؟ مستشار الكاظمي يجيب
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارها، أول أمس الأحد، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد تقديم نائب في البرلمان دعوى تطالبها بذلك. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T10:03+0000
2022-05-17T10:03+0000
أخبار العراق اليوم
الدعم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2459:1384_1920x0_80_0_0_0e9833cabca4a6debe9edede3a672e19.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية فإن المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، هيثم الجبوري، يؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ستكون له آثار سيئة على المواطن مباشرة.ورصد الجبوري بعض تلك الآثار قائلا: "التداعيات من الممكن أن تشمل المزارعين بما يتعلق بمحصولي الحنطة والشعير وقطاع الطاقة الكهربائية وخاصة ملف استيراد الغاز وديونه البالغة مليارا و600 مليون دولار للجارة إيران وهناك تعهدات تسديد بهذا الشأن والإلغاء سيتسبب بمنع تنفيذها".وبخصوص ملف الكهرباء وتأثره بقرار المحكمة، قال الجبوري: "وزير الكهرباء أبلغنا أن 8000 ميكاواط من الطاقة ستستبعد لأنها مرتبطة بالغاز وهي يمثل ثلث الطاقة وأيضاً الإلغاء سيدفع إلى توفير مفردات البطاقة التموينية من 3-4 أشهر فقط لأن تطبيق مبدأ 1/12 بالصرف يعني توفر أموال على الأسعار السابقة وفق موازنة 2021 والآن أسعار الغذاء ارتفعت كثيراً ولا يمكن تخصيص ذات المبالغ".وعن اقتراح مجلس النواب لمشاريع القوانين، وصلاحية ذلك، قال مستشار الكاظمي: "المحكمة الاتحادية حددت للسلطة التشريعية إمكانية اقتراح مشاريع القوانين ما عدا التي فيها جنبة مالية أو تتعارض مع البرنامج الحكومي أو التي تتعلق بالسلطة القضائية ويجب أن يؤخذ رأي الحكومة في أي قرار فيه جنبة مالية".
https://arabic.sputniknews.com/20220514/لماذا-يرفض-العراقيون-مشروع-قانون-الدعم-الطارئ-للأمن-الغذائي-الذي-قدمته-حكومة-الكاظمي-للبرلمان؟-1062236588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1047438026_0:0:2185:1639_1920x0_80_0_0_a97205ac3bde52f73b2738c3eff39cb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, الدعم

كيف يؤثر قرار المحكمة الاتحادية العراقية إلغاء قانون الدعم الطارئ على المواطن؟ مستشار الكاظمي يجيب

10:03 GMT 17.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
تابعنا عبرTelegram
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارها، أول أمس الأحد، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد تقديم نائب في البرلمان دعوى تطالبها بذلك.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية فإن المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، هيثم الجبوري، يؤكد أن قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، بإلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ستكون له آثار سيئة على المواطن مباشرة.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يحضر جلسة طارئة للبرلمانيين العرب لمناقشة خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عمان بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
لماذا يرفض العراقيون مشروع قانون "الدعم الطارئ" للأمن الغذائي الذي قدمته حكومة الكاظمي للبرلمان؟
14 مايو, 18:07 GMT
ورصد الجبوري بعض تلك الآثار قائلا: "التداعيات من الممكن أن تشمل المزارعين بما يتعلق بمحصولي الحنطة والشعير وقطاع الطاقة الكهربائية وخاصة ملف استيراد الغاز وديونه البالغة مليارا و600 مليون دولار للجارة إيران وهناك تعهدات تسديد بهذا الشأن والإلغاء سيتسبب بمنع تنفيذها".

وعن الفئات المتضررة من هذا القرار أكد مستشار الكاظمي أن أصحاب "رواتب الرعاية الاجتماعية، وأصحاب الحصة التمونية، والعاطلين عن العمل وقطاع الكهرباء سيكونون من أكبر المتضررين".

وبخصوص ملف الكهرباء وتأثره بقرار المحكمة، قال الجبوري: "وزير الكهرباء أبلغنا أن 8000 ميكاواط من الطاقة ستستبعد لأنها مرتبطة بالغاز وهي يمثل ثلث الطاقة وأيضاً الإلغاء سيدفع إلى توفير مفردات البطاقة التموينية من 3-4 أشهر فقط لأن تطبيق مبدأ 1/12 بالصرف يعني توفر أموال على الأسعار السابقة وفق موازنة 2021 والآن أسعار الغذاء ارتفعت كثيراً ولا يمكن تخصيص ذات المبالغ".

وعما ستفعله حكومة الكاظمي لتجاوز الأزمة، أوضح المسؤول العراقي أنهم بدؤوا دراسة عدة خيارات "اعتباراً من اليوم ونحاول تجاوز المشكلة عبر القيام بإجراءات قانونية ودستورية رصينة بما يحقق مصلحة المواطن العراقي".

وعن اقتراح مجلس النواب لمشاريع القوانين، وصلاحية ذلك، قال مستشار الكاظمي: "المحكمة الاتحادية حددت للسلطة التشريعية إمكانية اقتراح مشاريع القوانين ما عدا التي فيها جنبة مالية أو تتعارض مع البرنامج الحكومي أو التي تتعلق بالسلطة القضائية ويجب أن يؤخذ رأي الحكومة في أي قرار فيه جنبة مالية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала