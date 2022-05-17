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https://arabic.sputniknews.com/20220517/لاحتيالها-على-مواطنيها-أمريكا-تغرم-أليانز-الألمانية-6-مليارات-دولار-1062359204.html
لاحتيالها على مواطنيها... أمريكا تغرم "أليانز" الألمانية 6 مليارات دولار
لاحتيالها على مواطنيها... أمريكا تغرم "أليانز" الألمانية 6 مليارات دولار
أعلن المنظمون الأمريكيون اليوم الثلاثاء، أن شركة التأمين العملاقة "أليانز" ستدفع 6 مليارات دولار كتعويض وغرامات، لتبنيها مخطط احتيالي بمليارات الدولارات أضر... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:34+0000
2022-05-17T16:34+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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واعترفت "أليانز غلوبال إنفستورز" في الولايات المتحدة، وهي وحدة أمريكية تابعة للشركة المالية الألمانية، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال مخططها "الهيكل ألفا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".ويعود تاريخ هذا الهيكل إلى يناير/ كانون الثاني 2016 على الأقل، وكان معرضا لانهيار سوق الأوراق المالية في مارس/ آذار 2020، وفقا لما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن "أليانز غلوبال"، بالإضافة إلى اثنين من مديري المحافظ الثلاثة المذكورين في الشكوى، وافقوا أيضا على الاعتراف بالذنب في قضية جنائية موازية.وقالت اللجنة إن "أليانز" ومديري المحافظ الثلاثة تلاعبوا بأرقام مالية رئيسية لجعل الخسائر تبدو أصغر مما كانت عليه.لكن عندما وصل الوباء إلى الولايات المتحدة في مارس 2020، أظهر انهيار السوق الناجم عن الاضطراب في ذلك الوقت أن "أليانز" قد ضللت المستثمرين بشأن المخاطر، و"تكبد الصندوق الذي شكلته خسائر فادحة وخسر المستثمرون المليارات".وقال البيان إن شركة "أليانز غلوبال" وافقت على دفع نحو مليار دولار كغرامات وتسويات أخرى، في حين ستدفع الشركة والشركة الأم الألمانية أكثر من 5 مليارات دولار كتعويض للضحايا.من جانبه قال رئيس اللجنة، غاري جينسلر: "ضحايا سوء السلوك هذا يشمل المعلمين، ورجال الدين، وسائقي الحافلات، والمهندسين، الذين استثمروا معاشاتهم التقاعدية في صناديق مؤسسية لدعم تقاعدهم".
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

لاحتيالها على مواطنيها... أمريكا تغرم "أليانز" الألمانية 6 مليارات دولار

16:34 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBلجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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أعلن المنظمون الأمريكيون اليوم الثلاثاء، أن شركة التأمين العملاقة "أليانز" ستدفع 6 مليارات دولار كتعويض وغرامات، لتبنيها مخطط احتيالي بمليارات الدولارات أضر المدرسين ورجال الدين والمستثمرين الأمريكيين الآخرين.
واعترفت "أليانز غلوبال إنفستورز" في الولايات المتحدة، وهي وحدة أمريكية تابعة للشركة المالية الألمانية، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال مخططها "الهيكل ألفا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويعود تاريخ هذا الهيكل إلى يناير/ كانون الثاني 2016 على الأقل، وكان معرضا لانهيار سوق الأوراق المالية في مارس/ آذار 2020، وفقا لما ذكرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن "أليانز غلوبال"، بالإضافة إلى اثنين من مديري المحافظ الثلاثة المذكورين في الشكوى، وافقوا أيضا على الاعتراف بالذنب في قضية جنائية موازية.
وقالت اللجنة إن "أليانز" ومديري المحافظ الثلاثة تلاعبوا بأرقام مالية رئيسية لجعل الخسائر تبدو أصغر مما كانت عليه.
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لكن عندما وصل الوباء إلى الولايات المتحدة في مارس 2020، أظهر انهيار السوق الناجم عن الاضطراب في ذلك الوقت أن "أليانز" قد ضللت المستثمرين بشأن المخاطر، و"تكبد الصندوق الذي شكلته خسائر فادحة وخسر المستثمرون المليارات".
وقال البيان إن شركة "أليانز غلوبال" وافقت على دفع نحو مليار دولار كغرامات وتسويات أخرى، في حين ستدفع الشركة والشركة الأم الألمانية أكثر من 5 مليارات دولار كتعويض للضحايا.
من جانبه قال رئيس اللجنة، غاري جينسلر: "ضحايا سوء السلوك هذا يشمل المعلمين، ورجال الدين، وسائقي الحافلات، والمهندسين، الذين استثمروا معاشاتهم التقاعدية في صناديق مؤسسية لدعم تقاعدهم".
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