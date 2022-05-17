https://arabic.sputniknews.com/20220517/مدفع-رشاش-إيطالي-من-نوع-بيريتا-يصبح-غنيمة-بيد-القوات-الروسية-1062336013.html
مدفع رشاش إيطالي من نوع "بيريتا" يصبح غنيمة بيد القوات الروسية
مدفع رشاش إيطالي من نوع "بيريتا" يصبح غنيمة بيد القوات الروسية
ربما لأول مرة أصبح مدفع رشاش من مدافع Beretta MG 42/59 غنيمة بيد قوات "العدو" في أوكرانيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:15+0000
2022-05-17T12:15+0000
2022-05-17T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكان ملكًا للقوات الأوكرانية، وغنمه عناصر القوات الخاصة الروسية التي تنفذ العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، قرب قرية دولغينكويه بمقاطعة خاركوف.وصُنع المدفع الرشاش هذا في إيطاليا وهو مشتقّ من مدفع MG 3 الرشاش الألماني الذي دخل الخدمة العسكرية في نهاية خمسينات القرن العشرين. وذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن إيطاليا اشترت الحق في إنتاجه.ويقدر المدفع الرشاش "بيريتا" على إطلاق 800 إلى 1200 رصاصة في الدقيقة.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفع رشاش إيطالي من نوع "بيريتا" يصبح غنيمة بيد القوات الروسية
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ربما لأول مرة أصبح مدفع رشاش من مدافع Beretta MG 42/59 غنيمة بيد قوات "العدو" في أوكرانيا.
وكان ملكًا للقوات الأوكرانية، وغنمه عناصر القوات الخاصة الروسية التي تنفذ العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، قرب قرية دولغينكويه بمقاطعة خاركوف.
وصُنع المدفع الرشاش هذا في إيطاليا وهو مشتقّ من مدفع MG 3 الرشاش الألماني الذي دخل الخدمة العسكرية في نهاية خمسينات القرن العشرين. وذكرت
"روسيسكايا غازيتا" أن إيطاليا اشترت الحق في إنتاجه.
ويقدر المدفع الرشاش "بيريتا" على إطلاق 800 إلى 1200 رصاصة في الدقيقة.