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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/مدفع-رشاش-إيطالي-من-نوع-بيريتا-يصبح-غنيمة-بيد-القوات-الروسية-1062336013.html
مدفع رشاش إيطالي من نوع "بيريتا" يصبح غنيمة بيد القوات الروسية
مدفع رشاش إيطالي من نوع "بيريتا" يصبح غنيمة بيد القوات الروسية
ربما لأول مرة أصبح مدفع رشاش من مدافع Beretta MG 42/59 غنيمة بيد قوات "العدو" في أوكرانيا. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:15+0000
2022-05-17T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكان ملكًا للقوات الأوكرانية، وغنمه عناصر القوات الخاصة الروسية التي تنفذ العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، قرب قرية دولغينكويه بمقاطعة خاركوف.وصُنع المدفع الرشاش هذا في إيطاليا وهو مشتقّ من مدفع MG 3 الرشاش الألماني الذي دخل الخدمة العسكرية في نهاية خمسينات القرن العشرين. وذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن إيطاليا اشترت الحق في إنتاجه.ويقدر المدفع الرشاش "بيريتا" على إطلاق 800 إلى 1200 رصاصة في الدقيقة.
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رصد عسكري

مدفع رشاش إيطالي من نوع "بيريتا" يصبح غنيمة بيد القوات الروسية

12:15 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية
أحد عناصر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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ربما لأول مرة أصبح مدفع رشاش من مدافع Beretta MG 42/59 غنيمة بيد قوات "العدو" في أوكرانيا.
وكان ملكًا للقوات الأوكرانية، وغنمه عناصر القوات الخاصة الروسية التي تنفذ العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014، قرب قرية دولغينكويه بمقاطعة خاركوف.
وصُنع المدفع الرشاش هذا في إيطاليا وهو مشتقّ من مدفع MG 3 الرشاش الألماني الذي دخل الخدمة العسكرية في نهاية خمسينات القرن العشرين. وذكرت "روسيسكايا غازيتا" أن إيطاليا اشترت الحق في إنتاجه.
ويقدر المدفع الرشاش "بيريتا" على إطلاق 800 إلى 1200 رصاصة في الدقيقة.
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