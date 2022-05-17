عربي
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح انضمام البلاد لحلف الناتو
https://arabic.sputniknews.com/20220517/ملمحا-إلى-مغادرة-طرابلس-باشاغا-حكومة-الدبيبة-ساقطة-ولا-تمتلك-مصداقية-لإجراء-انتخابات-نزيهة-1062351387.html
ملمحا إلى مغادرة طرابلس... باشاغا: حكومة الدبيبة "ساقطة" ولا تمتلك مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة
ملمحا إلى مغادرة طرابلس... باشاغا: حكومة الدبيبة "ساقطة" ولا تمتلك مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس "دليل قاطع" على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "ساقطة... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T13:31+0000
2022-05-17T13:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:1277:718_1920x0_80_0_0_2bae17390527ce2586a7d01ee4b017b7.jpg
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لباشاغا، اعتبرها البعض تلميحا منه بمغادرة طرابلس التي وصلها صباح اليوم استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منه، قبل اندلاع مواجهات بين مسلحين موالين له وآخرين تابعين لحكومة الدبيبة.وقال باشاغا": "رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية"، في إشارة لحكومة الدبيبة.واعتبر أن: "تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن نساهم في المساس بأمن العاصمة وأهلها الآمنين".ومضى باشاغا: "جئنا بالسلام وللسلام وبالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية نزعنا فتيل الفتنة ولم نرضى بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر".وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أن "سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً وأخلاقياً ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".وتابع باشاغا: "لسنا طلاب سلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية".وكانت كتيبة "القوة الثامنة" المعروفة بـ"النواصي" والمتمركزة في العاصمة طرابلس قد أعلنت ترحيبها بوصول باشاغا العاصمة طرابلس في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.واعتبرت "بوابة الوسط" الليبية أن تغريدات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تحمل تلميحا منه بمغادرته العاصمة طرابلس.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/حكومة-الوحدة-في-ليبيا-تصف-حكومة-باشاغا-بـمجموعة-مسلحة-خارجة-عن-القانون-وتتهمها-بإثارة-الفوضى-1062335139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1060056587_0:0:957:718_1920x0_80_0_0_d57c661cdf4d1315d2f62c139b0c5125.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

ملمحا إلى مغادرة طرابلس... باشاغا: حكومة الدبيبة "ساقطة" ولا تمتلك مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة

13:31 GMT 17.05.2022
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Photo
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس "دليل قاطع" على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "ساقطة وطنيا وأخلاقيا ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لباشاغا، اعتبرها البعض تلميحا منه بمغادرة طرابلس التي وصلها صباح اليوم استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منه، قبل اندلاع مواجهات بين مسلحين موالين له وآخرين تابعين لحكومة الدبيبة.
وقال باشاغا": "رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية"، في إشارة لحكومة الدبيبة.
واعتبر أن: "تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن نساهم في المساس بأمن العاصمة وأهلها الآمنين".
ومضى باشاغا: "جئنا بالسلام وللسلام وبالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية نزعنا فتيل الفتنة ولم نرضى بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر".
وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أن "سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً وأخلاقياً ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
حكومة الوحدة في ليبيا تصف حكومة باشاغا بـ"مجموعة مسلحة خارجة عن القانون" وتتهمها بإثارة الفوضى
11:47 GMT
وتابع باشاغا: "لسنا طلاب سلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية".
وكانت كتيبة "القوة الثامنة" المعروفة بـ"النواصي" والمتمركزة في العاصمة طرابلس قد أعلنت ترحيبها بوصول باشاغا العاصمة طرابلس في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
واعتبرت "بوابة الوسط" الليبية أن تغريدات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تحمل تلميحا منه بمغادرته العاصمة طرابلس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала