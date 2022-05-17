https://arabic.sputniknews.com/20220517/يحيى-الفخراني-يثر-جدلا-حول-البوركيني-في-البرلمان-المصري-زوجتي-تخجل-منه-1062334389.html
يحيى الفخراني يثر جدلا حول "البوركيني" في البرلمان المصري.. "زوجتي تخجل منه"
يحيى الفخراني يثر جدلا حول "البوركيني" في البرلمان المصري.. "زوجتي تخجل منه"
انتقد الفنان المصري يحيى الفخراني، قرار السماح بارتداء ملابس البحر النسائية التي يطلع عليها اسم "البوركيني". 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T11:26+0000
2022-05-17T11:26+0000
2022-05-17T11:26+0000
العالم العربي
مصر
يحيى الفخراني
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وبحسب موقع "الشروق"، طالب عضو مجلس النواب المصري، بمنع ارتداء "البوركيني" الذي يغطي الجسم بالكامل ويعرف اليوم باسم "المايوه الشرعي"، وذلك خلال جلسة عقدها البرلمان لمناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار لأزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية.وقال الفخراني، 77 عاما، وهو عضو في اللجنة: "البوركيني مخجل أكثر من المايو (البكيني) الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر"، مضيفا "زوجتي (الأديبة لميس جابر، 74 عاما) خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا".من جهة ثانية، طالبت اللجنة برئاسة محمود مسلّم الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعلان شروط ولوائح للنزلاء. في حين أكدت وكيلة اللجنة سها سعيد، عدم وجود علاقة بين البوركيني والدين بل بالمعايير الصحية، مطالبة بتوحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية.وكان عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر هشام الشاعر، قد أشار خلال العام الماضي إلى أنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالبوركيني للسباحة، مؤكدا على الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة، وتقديم شكوى ضد إدارة أي فندق تمنعهن من نزول حمام السباحة.
https://arabic.sputniknews.com/20200723/مصر--البرلمان-يدخل-على-أزمة-البكيني-والبوركيني-1046086366.html
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العالم العربي, مصر, يحيى الفخراني
يحيى الفخراني يثر جدلا حول "البوركيني" في البرلمان المصري.. "زوجتي تخجل منه"
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انتقد الفنان المصري يحيى الفخراني، قرار السماح بارتداء ملابس البحر النسائية التي يطلع عليها اسم "البوركيني".
وبحسب موقع "الشروق
"، طالب عضو مجلس النواب المصري، بمنع ارتداء "البوركيني" الذي يغطي الجسم بالكامل ويعرف اليوم باسم "المايوه الشرعي"، وذلك خلال جلسة عقدها البرلمان لمناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار لأزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية.
وقال الفخراني، 77 عاما، وهو عضو في اللجنة: "البوركيني مخجل أكثر من المايو (البكيني) الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر"، مضيفا "زوجتي (الأديبة لميس جابر، 74 عاما) خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا".
من جهة ثانية، طالبت اللجنة برئاسة محمود مسلّم الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعلان شروط ولوائح للنزلاء. في حين أكدت وكيلة اللجنة سها سعيد، عدم وجود علاقة بين البوركيني والدين بل بالمعايير الصحية، مطالبة بتوحيد لائحة تتعلق بقائمة ألوان وخامات ملائمة للضوابط الصحية والبيئية.
وكان عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر هشام الشاعر، قد أشار خلال العام الماضي إلى أنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالبوركيني للسباحة، مؤكدا على الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة، وتقديم شكوى ضد إدارة أي فندق تمنعهن من نزول حمام السباحة.