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ارتفاع غازات الاحتباس الحراري ومؤشرات تغير المناخ الأخرى إلى مستوى قياسي في عام 2021
ارتفاع غازات الاحتباس الحراري ومؤشرات تغير المناخ الأخرى إلى مستوى قياسي في عام 2021
أسفرت الأنشطة البشرية الضارة بالبيئة عن أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري ومستوى سطح البحر، لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2021،... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:38+0000
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وقالت المنظمة:وأضافت المنظمة أن السنوات السبع الماضية كانت أحر الأعوام في التاريخ المسجل. على وجه الخصوص، كان متوسط درجة الحرارة العالمية لعام 2021 حوالي 1.11 درجة مئوية (1.98 درجة فهرنهايت) فوق مستوى ما قبل الصناعة.وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن مثل هذه الظروف المناخية القاسية قوضت الأمن الغذائي والمائي في العديد من مناطق العالم وأدت إلى خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات ، مما وضع عبئًا ثقيلًا على السكان.
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ارتفاع غازات الاحتباس الحراري ومؤشرات تغير المناخ الأخرى إلى مستوى قياسي في عام 2021

13:38 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / Torsten Blackwoodصورة لجبل جليدي ضخم "آيسبيرغ آر" (iceberg (R)) ينشق من ساحل نوكس (Knox Coast) في المنطقة الأسترالية من القطب الجنوبي، 11 يناير/ كانون الثاني 2008. وقالت لجنة الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2013 أنها "متأكدة أكثر من ذي قبل من أن البشر وراء سبب الاحتباس الحراري للكرة الأرضية"، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية خلال هذا القرن.
صورة لجبل جليدي ضخم آيسبيرغ آر (iceberg (R)) ينشق من ساحل نوكس (Knox Coast) في المنطقة الأسترالية من القطب الجنوبي، 11 يناير/ كانون الثاني 2008. وقالت لجنة الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2013 أنها متأكدة أكثر من ذي قبل من أن البشر وراء سبب الاحتباس الحراري للكرة الأرضية، وتوقعت ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 0.3 إلى 4.8 درجة مئوية خلال هذا القرن. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Torsten Blackwood
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أسفرت الأنشطة البشرية الضارة بالبيئة عن أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري ومستوى سطح البحر، لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2021، وفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) الصادر يوم الأربعاء.
وقالت المنظمة:
"سجلت أربعة مؤشرات رئيسية لتغير المناخ - تركيزات غازات الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحر، وحرارة المحيطات وتحمض المحيطات - أرقامًا قياسية جديدة في عام 2021. وهذه علامة واضحة أخرى على أن الأنشطة البشرية تسبب تغيرات في النطاق الكوكبي على اليابسة وفي المحيطات وفي الغلاف الجوي، مع تداعيات ضارة وطويلة الأمد على التنمية المستدامة والنظم الإيكولوجية".
وأضافت المنظمة أن السنوات السبع الماضية كانت أحر الأعوام في التاريخ المسجل. على وجه الخصوص، كان متوسط درجة الحرارة العالمية لعام 2021 حوالي 1.11 درجة مئوية (1.98 درجة فهرنهايت) فوق مستوى ما قبل الصناعة.
وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن مثل هذه الظروف المناخية القاسية قوضت الأمن الغذائي والمائي في العديد من مناطق العالم وأدت إلى خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات ، مما وضع عبئًا ثقيلًا على السكان.
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