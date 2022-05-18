https://arabic.sputniknews.com/20220518/الأردن-يكشف-عن-سبب-نفوق-عشرات-الآلاف-من-الأسماك-1062402069.html
الأردن يكشف عن سبب نفوق عشرات الآلاف من الأسماك
الأردن يكشف عن سبب نفوق عشرات الآلاف من الأسماك
كشفت وزارة الزراعة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عن سبب نفوق عشرات الآلاف من الأسماك في مزارع بمنطقة وادي الأردن. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T17:20+0000
2022-05-18T17:20+0000
2022-05-18T17:20+0000
أخبار الأردن
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وقالت الزراعة في بيان إن النتائج الأولية للفحوصات التي أجريت على الأسماك النافقة في مرازع وادي الأردن، أظهرت إصابة فطرية ناجمة عن مرض "تعفن الخياشيم".وأضافت الوزارة أن الحديث يدور عن مرض فطري قابل للعلاج والإدارة، نافية أن يكون المرض يشكل حالة وبائية على الإنسان أو الحيوان، على ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية.وكان عدنان خدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، قد كشف أن خسائر نفوق عشرات الآلاف من أسماك الكارب التي بدأت منذ 5 أيام، تقدر بـ 300 ألف دينار (423.75 ألف دولار)، لافتا إلى أن الخسائر شملت 90% من المزارع.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/جمعية-أردنية-تجفيف-سد-الوالة-قضى-على-6-أنواع-من-الأسماك-1050190701.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يكشف عن سبب نفوق عشرات الآلاف من الأسماك
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كشفت وزارة الزراعة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عن سبب نفوق عشرات الآلاف من الأسماك في مزارع بمنطقة وادي الأردن.
وقالت الزراعة في بيان إن النتائج الأولية للفحوصات التي أجريت على الأسماك النافقة
في مرازع وادي الأردن، أظهرت إصابة فطرية ناجمة عن مرض "تعفن الخياشيم".
وأضافت الوزارة أن الحديث يدور عن مرض فطري قابل للعلاج والإدارة، نافية أن يكون المرض يشكل حالة وبائية على الإنسان أو الحيوان، على ما نقلت قناة "المملكة
" الرسمية.
19 سبتمبر 2021, 07:49 GMT
وكان عدنان خدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، قد كشف أن خسائر نفوق عشرات الآلاف من أسماك الكارب التي بدأت منذ 5 أيام، تقدر بـ 300 ألف دينار (423.75 ألف دولار)، لافتا إلى أن الخسائر شملت 90% من المزارع.