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الاتحاد الأوروبي يعلن عن معدل التضخم في منطقة اليورو
الاتحاد الأوروبي يعلن عن معدل التضخم في منطقة اليورو
أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، عن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهرأبريل/نيسان الماضي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:06+0000
2022-05-18T10:06+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. وخلصت البيانات الأولية للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية، والتي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى أن معدل التضخم السنوي كان من المتوقع أن يصل إلى 7.5% في أبريل.وأضاف مكتب الإحصاءات الأوروبي في بيان أن "معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 7.4% في أبريل 2022، ومستقر مقارنة بشهر مارس".وعلى مدار الفترة الماضية، ارتفع معدل التضخم في الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، على خلفية العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوروبا-تحت-ضغط-غير-مسبوق-تضخم-الأسعار-يبلغ-أعلى-مستوياته-على-الإطلاق-1060743933.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعلن عن معدل التضخم في منطقة اليورو

10:06 GMT 18.05.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، عن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهرأبريل/نيسان الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وخلصت البيانات الأولية للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية، والتي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى أن معدل التضخم السنوي كان من المتوقع أن يصل إلى 7.5% في أبريل.
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1 أبريل, 15:36 GMT
وأضاف مكتب الإحصاءات الأوروبي في بيان أن "معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 7.4% في أبريل 2022، ومستقر مقارنة بشهر مارس".

وعلى مدار الفترة الماضية، ارتفع معدل التضخم في الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، على خلفية العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:06 GMT
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