https://arabic.sputniknews.com/20220518/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-معدل-التضخم-في-منطقة-اليورو-1062382125.html

الاتحاد الأوروبي يعلن عن معدل التضخم في منطقة اليورو

الاتحاد الأوروبي يعلن عن معدل التضخم في منطقة اليورو

أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، عن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهرأبريل/نيسان الماضي. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T10:06+0000

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اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

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موسكو - سبوتنيك. وخلصت البيانات الأولية للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية، والتي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى أن معدل التضخم السنوي كان من المتوقع أن يصل إلى 7.5% في أبريل.وأضاف مكتب الإحصاءات الأوروبي في بيان أن "معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 7.4% في أبريل 2022، ومستقر مقارنة بشهر مارس".وعلى مدار الفترة الماضية، ارتفع معدل التضخم في الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة، على خلفية العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/أوروبا-تحت-ضغط-غير-مسبوق-تضخم-الأسعار-يبلغ-أعلى-مستوياته-على-الإطلاق-1060743933.html

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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي