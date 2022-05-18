https://arabic.sputniknews.com/20220518/العملية-الخاصة-الروسية-في-أوكرانيا-ترميناتور-تدخل-على-الخط-1062373354.html
العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.. "ترميناتور" تدخل على الخط
العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.. "ترميناتور" تدخل على الخط
أعلن مصدر مطلع عن استخدام آليات "ترميناتور" خلال العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T05:19+0000
2022-05-18T05:19+0000
2022-05-18T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1062373328_0:78:2502:1485_1920x0_80_0_0_d6422fc2dda9529e24681b5daa3231ad.jpg
وقال المصدر لـ"سبوتنيك" في 18 مايو/أيار 2022: "استخدمت القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا آليات "ترميناتور" التي تشارك إلى جانب الدبابات في قصف مواقع القوات الأوكرانية ومدرعاتها وصواريخها المضادة للدبابات".وتشبه آلية "ترميناتور" الدبابة، وتتلخص وظيفتها الأساسية في توفير الدعم الناري لدبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة.وأشار المصدر إلى أن العمليات القتالية بأوكرانيا تُبرز ضرورة الاستعانة بهذه الآليات لتعزيز قوة الدبابات القتالية.وتحتوي آلية "ترميناتور" على مدفعين من عيار 30 ملم وأربعة قواذف صواريخ موجهة وقاذفي رمّانات ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.ودخلت آليات "ترميناتور" الخدمة العسكرية في عام 2018. وتسلّم الجيش الروسي 10 آليات ترميناتور حتى الآن حسب المعلومات المتوفرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1062373328_342:0:2502:1620_1920x0_80_0_0_a00e26ec54c541e316bcd2ed4e910c92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.. "ترميناتور" تدخل على الخط
تابعنا عبر
أعلن مصدر مطلع عن استخدام آليات "ترميناتور" خلال العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وقال
المصدر لـ"سبوتنيك" في 18 مايو/أيار 2022: "استخدمت القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا آليات "ترميناتور" التي تشارك إلى جانب الدبابات في قصف مواقع القوات الأوكرانية ومدرعاتها وصواريخها المضادة للدبابات".
وتشبه آلية "ترميناتور" الدبابة، وتتلخص وظيفتها الأساسية في توفير الدعم الناري لدبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة.
وأشار المصدر إلى أن العمليات القتالية بأوكرانيا تُبرز ضرورة الاستعانة بهذه الآليات لتعزيز قوة الدبابات القتالية.
وتحتوي آلية "ترميناتور" على مدفعين من عيار 30 ملم وأربعة قواذف صواريخ موجهة وقاذفي رمّانات ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.
ودخلت آليات "ترميناتور" الخدمة العسكرية في عام 2018. وتسلّم الجيش الروسي 10 آليات ترميناتور حتى الآن حسب المعلومات المتوفرة.