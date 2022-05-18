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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220518/العملية-الخاصة-الروسية-في-أوكرانيا-ترميناتور-تدخل-على-الخط-1062373354.html
العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.. "ترميناتور" تدخل على الخط
العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.. "ترميناتور" تدخل على الخط
أعلن مصدر مطلع عن استخدام آليات "ترميناتور" خلال العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T05:19+0000
2022-05-18T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك" في 18 مايو/أيار 2022: "استخدمت القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا آليات "ترميناتور" التي تشارك إلى جانب الدبابات في قصف مواقع القوات الأوكرانية ومدرعاتها وصواريخها المضادة للدبابات".وتشبه آلية "ترميناتور" الدبابة، وتتلخص وظيفتها الأساسية في توفير الدعم الناري لدبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة.وأشار المصدر إلى أن العمليات القتالية بأوكرانيا تُبرز ضرورة الاستعانة بهذه الآليات لتعزيز قوة الدبابات القتالية.وتحتوي آلية "ترميناتور" على مدفعين من عيار 30 ملم وأربعة قواذف صواريخ موجهة وقاذفي رمّانات ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.ودخلت آليات "ترميناتور" الخدمة العسكرية في عام 2018. وتسلّم الجيش الروسي 10 آليات ترميناتور حتى الآن حسب المعلومات المتوفرة.
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رصد عسكري

العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.. "ترميناتور" تدخل على الخط

05:19 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورآلية "ترميناتور"
آلية ترميناتور - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أعلن مصدر مطلع عن استخدام آليات "ترميناتور" خلال العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك" في 18 مايو/أيار 2022: "استخدمت القوات المسلحة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا آليات "ترميناتور" التي تشارك إلى جانب الدبابات في قصف مواقع القوات الأوكرانية ومدرعاتها وصواريخها المضادة للدبابات".
وتشبه آلية "ترميناتور" الدبابة، وتتلخص وظيفتها الأساسية في توفير الدعم الناري لدبابات القوات الصديقة في ميدان المعركة.
وأشار المصدر إلى أن العمليات القتالية بأوكرانيا تُبرز ضرورة الاستعانة بهذه الآليات لتعزيز قوة الدبابات القتالية.
وتحتوي آلية "ترميناتور" على مدفعين من عيار 30 ملم وأربعة قواذف صواريخ موجهة وقاذفي رمّانات ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.
ودخلت آليات "ترميناتور" الخدمة العسكرية في عام 2018. وتسلّم الجيش الروسي 10 آليات ترميناتور حتى الآن حسب المعلومات المتوفرة.
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