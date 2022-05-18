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اليابان تحث الصين على لعب "دور مسؤول" في الأزمة الأوكرانية

اليابان تحث الصين على لعب "دور مسؤول" في الأزمة الأوكرانية

حث وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأربعاء، بكين على "لعب دور مسؤول" بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك في أولى محادثاته مع نظيره... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T10:25+0000

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وانضمت اليابان إلى الحلفاء الغربيين في تنفيذ عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما رفضت بكين إدانة العملية العسكرية الروسية.وقالت اليابان إن المحادثات هي الأولى بين وزيري الخارجية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وتأتي مع تصاعد المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية.ينظر إلى الصين وروسيا على أنهما يكثفان التنسيق، حيث ترفض بكين بشكل واضح الانضمام إلى الاحتجاج على العملية العسكرية الروسية، رغم أنها تعهدت بعدم الالتفاف على العقوبات.وتأتي المحادثات في وقت من المقرر أن يشهد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اليابان هذا الأسبوع بعد توقفه في سيئول، حيث سيجري محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ويحضر اجتماع المجموعة الرباعية التي تضم أستراليا والهند.من جانبها، ردت وزارة الخارجية الصينية بعد المحادثات، يوم الأربعاء، قائلة إنها تأمل في أن "تتعلم اليابان من دروس التاريخ وتركز على السلام والاستقرار الإقليميين وتتصرف بحذر".وأوضحت الخارجية الصينية في بيان إن "التعاون الثنائي بين اليابان والولايات المتحدة يجب ألا يؤدي إلى مواجهة بين المعسكرين، ناهيك عن الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".وتنظر اليابان إلى النفوذ العسكري المتزايد لبكين بقلق، فيما أثار هاياشي قضايا من بينها الجزر المتنازع عليها بين البلدين والوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي في محادثاته مع وانغ، لكن الصين تعتبر أيضا أكبر شريك تجاري لطوكيو، وهو ما يجعل اليابان حريصة على تجنب الانجرار إلى الخلافات بين بكين وواشنطن.

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