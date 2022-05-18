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تستطيع ضرب أهداف منفصلة.. راجمات الصواريخ الروسية تزداد دقة
تستطيع ضرب أهداف منفصلة.. راجمات الصواريخ الروسية تزداد دقة
أعلن نائب رئيس وزراء روسيا عن تصنيع قذائف صاروخية موجهة ذات دقة عالية لراجمات صواريخ "تورنادو إس". 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:16+0000
2022-05-18T09:16+0000
سلاح روسيا
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وتحل راجمات "تورنادو إس" محل راجمات "غراد" و"أوراغان" و"سميرتش" التي تملكها القوات الروسية حاليا.وقال يوري بوريسوف في كلمة له أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" إن راجمة "تورنادو إس" تتميز عن الراجمات المتوفرة حاليا بالدقة العالية، موضحا أن راجمة "تورنادو إس" يمكنها أن تطلق كلا من صواريخها على هدف محدد منفصل.وكان مصدر صناعي عسكري قد أخبر "سبوتنيك" في مايو/أيار من العام الماضي بأن روسيا بدأت تصنع صاروخا موجها عالي الدقة من عيار 300 ملم لراجمة "تورنادو إس".وتوجد لراجمة "تورنادو إس" شقيقة تدعى "تورنادو غي" تستخدم صواريخ جديدة من عيار 122 ملم.
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سلاح روسيا

تستطيع ضرب أهداف منفصلة.. راجمات الصواريخ الروسية تزداد دقة

09:16 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Константин Морозов / الذهاب إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Константин Морозов
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أعلن نائب رئيس وزراء روسيا عن تصنيع قذائف صاروخية موجهة ذات دقة عالية لراجمات صواريخ "تورنادو إس".
وتحل راجمات "تورنادو إس" محل راجمات "غراد" و"أوراغان" و"سميرتش" التي تملكها القوات الروسية حاليا.
وقال يوري بوريسوف في كلمة له أمام المشاركين في ندوة "الآفاق الجديدة" إن راجمة "تورنادو إس" تتميز عن الراجمات المتوفرة حاليا بالدقة العالية، موضحا أن راجمة "تورنادو إس" يمكنها أن تطلق كلا من صواريخها على هدف محدد منفصل.
وكان مصدر صناعي عسكري قد أخبر "سبوتنيك" في مايو/أيار من العام الماضي بأن روسيا بدأت تصنع صاروخا موجها عالي الدقة من عيار 300 ملم لراجمة "تورنادو إس".
وتوجد لراجمة "تورنادو إس" شقيقة تدعى "تورنادو غي" تستخدم صواريخ جديدة من عيار 122 ملم.
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