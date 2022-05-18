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حرس الحدود السعودي يعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات
حرس الحدود السعودي يعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل تهريبها إلى المملكة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:21+0000
2022-05-18T10:21+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني إن "المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب مخدرات".وأوضح أنه تم ضبط "682 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و62 طنًا و315 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و194300 قرص إمفيتامين مخدر"، بحسب ما نقل موقع "سبق" السعودي.وأشار المتحدث باسم حرس الحدود إلى أنه "تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم 73 متهمًا، منهم 20 مواطنًا، و53 مخالفًا لنظام أمن الحدود: 26 من الجنسية الإثيوبية و23 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسيتين السودانية والإرترية".ولفت إلى أنه "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

حرس الحدود السعودي يعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات

10:21 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Stringerالجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية
الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل تهريبها إلى المملكة.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني إن "المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب مخدرات".
وأوضح أنه تم ضبط "682 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و62 طنًا و315 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و194300 قرص إمفيتامين مخدر"، بحسب ما نقل موقع "سبق" السعودي.
وأشار المتحدث باسم حرس الحدود إلى أنه "تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم 73 متهمًا، منهم 20 مواطنًا، و53 مخالفًا لنظام أمن الحدود: 26 من الجنسية الإثيوبية و23 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسيتين السودانية والإرترية".
ولفت إلى أنه "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".
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