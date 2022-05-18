https://arabic.sputniknews.com/20220518/حرس-الحدود-السعودي-يعلن-ضبط-كميات-كبيرة-من-المخدرات-1062382873.html
حرس الحدود السعودي يعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات
حرس الحدود السعودي يعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل تهريبها إلى المملكة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:21+0000
2022-05-18T10:21+0000
2022-05-18T10:21+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101421/43/1014214363_0:207:3500:2176_1920x0_80_0_0_0fcfb5aea94f5a6b3dfef3834c00390f.jpg
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني إن "المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب مخدرات".وأوضح أنه تم ضبط "682 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و62 طنًا و315 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و194300 قرص إمفيتامين مخدر"، بحسب ما نقل موقع "سبق" السعودي.وأشار المتحدث باسم حرس الحدود إلى أنه "تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم 73 متهمًا، منهم 20 مواطنًا، و53 مخالفًا لنظام أمن الحدود: 26 من الجنسية الإثيوبية و23 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسيتين السودانية والإرترية".ولفت إلى أنه "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101421/43/1014214363_162:0:3339:2383_1920x0_80_0_0_e3288c774edb80743fd9a97f5594e8ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
حرس الحدود السعودي يعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات
تابعنا عبر
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل تهريبها إلى المملكة.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني إن "المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب مخدرات".
وأوضح أنه تم ضبط "682 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، و62 طنًا و315 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، و194300 قرص إمفيتامين مخدر"، بحسب ما نقل موقع "سبق
" السعودي.
وأشار المتحدث باسم حرس الحدود إلى أنه "تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم 73 متهمًا، منهم 20 مواطنًا، و53 مخالفًا لنظام أمن الحدود: 26 من الجنسية الإثيوبية و23 من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسيتين السودانية والإرترية".
ولفت إلى أنه "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".