https://arabic.sputniknews.com/20220518/خالد-مشعل-يدعو-قادة-فلسطين-لتوحيد-النظام-السياسي-والاتفاق-على-أشكال-المقاومة-1062384710.html
خالد مشعل يدعو قادة فلسطين لتوحيد النظام السياسي والاتفاق على "أشكال المقاومة"
خالد مشعل يدعو قادة فلسطين لتوحيد النظام السياسي والاتفاق على "أشكال المقاومة"
دعا خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، القادة الفلسطينيين، بالعمل لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج، وخاصة منظمة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:01+0000
2022-05-18T11:01+0000
2022-05-18T11:01+0000
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وقال مشعل في مقابلة متلفزة على قناة "الأقصى"، التابعة لحماس: "طالما توحدنا في الميدان بقيت الوحدة السياسية، وعلينا أن نتوجه إلى نجاح سياسي وقيادي"، مشددا على أن "الأقصى والقدس عنوان الصراع وروحه، وهما مصدر الإلهام والتحفيز طوال التاريخ الفلسطيني".وأضاف: "يا أيها القادة الفلسطينيون، خاصة في الرئاسة والسلطة، هذه لحظة الحقيقة، بقي أن نتوج وحدتنا الميدانية بوحدة سياسية عبر توحيد نظامنا السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج، خاصة منظمة التحرير، وأن يصبح قرارنا السياسي والنضالي الجهادي واحدا، ونتفق على أشكال المقاومة والنضال".ولفت إلى أن "الأجندة الصهيونية (باقتحام الأقصى) ما زالت قائمة، وأنبّه شعبنا بأن المعركة لم تنتهِ بعد، وهناك توقع لاقتحامات في أعيادهم القادمة".وأشار إلى أن "رسالة الشعب الفلسطيني من الميدان أننا متمسكون بكل الوطن الفلسطيني، ولا حلول مرحلية ولا جزئية، ومتمسكون بفلسطين من نهرها إلى بحرها ومن شمالها إلى جنوبها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, المغرب العربي, أخبار العالم العربي
خالد مشعل يدعو قادة فلسطين لتوحيد النظام السياسي والاتفاق على "أشكال المقاومة"
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دعا خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، القادة الفلسطينيين، بالعمل لتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج، وخاصة منظمة التحرير.
وقال مشعل في مقابلة متلفزة على قناة "الأقصى
"، التابعة لحماس: "طالما توحدنا في الميدان بقيت الوحدة السياسية، وعلينا أن نتوجه إلى نجاح سياسي وقيادي"، مشددا على أن "الأقصى والقدس عنوان الصراع وروحه، وهما مصدر الإلهام والتحفيز طوال التاريخ الفلسطيني".
وأضاف: "يا أيها القادة الفلسطينيون، خاصة في الرئاسة والسلطة، هذه لحظة الحقيقة، بقي أن نتوج وحدتنا الميدانية بوحدة سياسية عبر توحيد نظامنا السياسي الفلسطيني في الداخل والخارج، خاصة منظمة التحرير، وأن يصبح قرارنا السياسي والنضالي الجهادي واحدا، ونتفق على أشكال المقاومة والنضال".
وأكد مشعل أن "الشعب الفلسطيني ومقاومته، لن يسمح بتهويد الأقصى وتقسيمه وهدمه، كما لن يسمح بأي شكل من أشكال الوصاية أو السيادة الدينية أو السياسية للصهاينة على الأقصى".
ولفت إلى أن "الأجندة الصهيونية (باقتحام الأقصى) ما زالت قائمة، وأنبّه شعبنا بأن المعركة لم تنتهِ بعد، وهناك توقع لاقتحامات في أعيادهم القادمة".
وأشار إلى أن "رسالة الشعب الفلسطيني من الميدان أننا متمسكون بكل الوطن الفلسطيني، ولا حلول مرحلية ولا جزئية، ومتمسكون بفلسطين من نهرها إلى بحرها ومن شمالها إلى جنوبها".