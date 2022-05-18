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https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تقترح-دعم-أوكرانيا-بـ9-مليارات-يورو-خلال-العام-الجاري-1062386132.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو خلال العام الجاري
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو خلال العام الجاري
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دعم أوكرانيا خلال العام الجاري بمبلغ 9 مليارات يورو، في ظل الحرب الجارية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:41+0000
2022-05-18T11:41+0000
العالم
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وأعلنت فون دير لاين مقترحها خلال تصريحات صحفية حول تعزيز استثمار الدفاع الأوروبي وإعادة إعمار أوكرانيا.كما قالت إن المفوضية الأوروبية تقترح أيضًا "إطلاق منصة لجمع التبرعات لإعادة إعمار أوكرانيا".ويأتي ذلك تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.
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العالم, أخبار أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو خلال العام الجاري

11:41 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocqرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Stephanie Lecocq
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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دعم أوكرانيا خلال العام الجاري بمبلغ 9 مليارات يورو، في ظل الحرب الجارية.
وأعلنت فون دير لاين مقترحها خلال تصريحات صحفية حول تعزيز استثمار الدفاع الأوروبي وإعادة إعمار أوكرانيا.

كما قالت إن المفوضية الأوروبية تقترح أيضًا "إطلاق منصة لجمع التبرعات لإعادة إعمار أوكرانيا".
ويأتي ذلك تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.

كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:06 GMT
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