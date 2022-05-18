https://arabic.sputniknews.com/20220518/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تقترح-دعم-أوكرانيا-بـ9-مليارات-يورو-خلال-العام-الجاري-1062386132.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو خلال العام الجاري
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو خلال العام الجاري
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دعم أوكرانيا خلال العام الجاري بمبلغ 9 مليارات يورو، في ظل الحرب الجارية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:41+0000
2022-05-18T11:41+0000
2022-05-18T11:41+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأعلنت فون دير لاين مقترحها خلال تصريحات صحفية حول تعزيز استثمار الدفاع الأوروبي وإعادة إعمار أوكرانيا.كما قالت إن المفوضية الأوروبية تقترح أيضًا "إطلاق منصة لجمع التبرعات لإعادة إعمار أوكرانيا".ويأتي ذلك تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ9 مليارات يورو خلال العام الجاري
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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، دعم أوكرانيا خلال العام الجاري بمبلغ 9 مليارات يورو، في ظل الحرب الجارية.
وأعلنت فون دير لاين مقترحها خلال تصريحات صحفية حول تعزيز استثمار الدفاع الأوروبي وإعادة إعمار أوكرانيا.
كما قالت إن المفوضية الأوروبية تقترح أيضًا "إطلاق منصة لجمع التبرعات لإعادة إعمار أوكرانيا".
ويأتي ذلك تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.
كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.