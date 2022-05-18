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روسيا.. تعزيز أسطول البلطيق
روسيا.. تعزيز أسطول البلطيق
يتلقى الأسطول الروسي في بحر البلطيق تعزيزات بمناسبة عيد ميلاده المصادف يوم 18 مايو/أيار. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T06:17+0000
2022-05-18T06:17+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأوضح قائد الأسطول الأميرال فيكتور ليين أن أسطول البلطيق يُرفد في أقرب وقت بسفينتين صاروخيتين جديدتين من طراز "كاراكورت" و"بويان إم".وصُنعت السفينتان في روسيا. ويستعد صانعهما حاليا لاختبارهما.وهناك سفينة أخرى تخضع للاختبار تمهيدا للانضمام إلى أسطول البلطيق. وقال الأميرال ليين إن سفينة الخفر "نيوستراشيمي" تعود إلى الأسطول بعد إتمام عملية تحديثها وتطويرها.وأشار إلى استمرار الأسطول في استلام الوسائط التقنية والأسلحة الجديدة. كما تتواصل العمليات التحديثية التي تخضع لها سفنه وطائراته وصواريخه.ورأى أسطول البلطيق النور لأول مرة قبل 319 عاما.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

روسيا.. تعزيز أسطول البلطيق

06:17 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورسفينة صاروخية من طراز "كاراكورت"
سفينة صاروخية من طراز كاراكورت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
/
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يتلقى الأسطول الروسي في بحر البلطيق تعزيزات بمناسبة عيد ميلاده المصادف يوم 18 مايو/أيار.
وأوضح قائد الأسطول الأميرال فيكتور ليين أن أسطول البلطيق يُرفد في أقرب وقت بسفينتين صاروخيتين جديدتين من طراز "كاراكورت" و"بويان إم".
وصُنعت السفينتان في روسيا. ويستعد صانعهما حاليا لاختبارهما.
وهناك سفينة أخرى تخضع للاختبار تمهيدا للانضمام إلى أسطول البلطيق. وقال الأميرال ليين إن سفينة الخفر "نيوستراشيمي" تعود إلى الأسطول بعد إتمام عملية تحديثها وتطويرها.
وأشار إلى استمرار الأسطول في استلام الوسائط التقنية والأسلحة الجديدة. كما تتواصل العمليات التحديثية التي تخضع لها سفنه وطائراته وصواريخه.
ورأى أسطول البلطيق النور لأول مرة قبل 319 عاما.
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