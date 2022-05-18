https://arabic.sputniknews.com/20220518/روسيا-تغلق-إذاعة-كندية-في-موسكو-وتلغي-اعتمادات-الصحفيين-الكنديين-1062394703.html
روسيا تغلق إذاعة كندية في موسكو وتلغي اعتمادات الصحفيين الكنديين
روسيا تغلق إذاعة كندية في موسكو وتلغي اعتمادات الصحفيين الكنديين
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو، وردًا على الإجراءات الكندية، قامت بلإغلاق مكتب شركة CBC للبث الإذاعي في موسكو وإلغاء اعتمادات الصحفيين الكنديين. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T14:05+0000
2022-05-18T14:05+0000
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العالم, روسيا
روسيا تغلق إذاعة كندية في موسكو وتلغي اعتمادات الصحفيين الكنديين
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يتبع
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو، وردًا على الإجراءات الكندية، قامت بلإغلاق مكتب شركة CBC للبث الإذاعي في موسكو وإلغاء اعتمادات الصحفيين الكنديين.