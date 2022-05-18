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روسيا تغلق إذاعة كندية في موسكو وتلغي اعتمادات الصحفيين الكنديين
روسيا تغلق إذاعة كندية في موسكو وتلغي اعتمادات الصحفيين الكنديين
قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو، وردًا على الإجراءات الكندية، قامت بلإغلاق مكتب شركة CBC للبث الإذاعي في موسكو وإلغاء اعتمادات الصحفيين الكنديين. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T14:05+0000
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العالم, روسيا

روسيا تغلق إذاعة كندية في موسكو وتلغي اعتمادات الصحفيين الكنديين

14:05 GMT 18.05.2022
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو، وردًا على الإجراءات الكندية، قامت بلإغلاق مكتب شركة CBC للبث الإذاعي في موسكو وإلغاء اعتمادات الصحفيين الكنديين.
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