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زاخاروفا: تأميم أصول "سبيربنك" في أوكرانيا هو سرقة
زاخاروفا: تأميم أصول "سبيربنك" في أوكرانيا هو سرقة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تأميم أصول "سبيربنك" و البنك الاقتصادي الخارجي(الروسي) في أوكرانيا هو سرقة، مشيرة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:48+0000
2022-05-18T15:48+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في إفادة: "قواعد ومبادئ القانون الدولي لا تعني شيئًا لنظام كييف، لا فيما يتعلق بمواطني الدول الأخرى، ولا فيما يتعلق بمواطنيه".وأضافت: "ليس هناك ما يثير الدهشة في قرار برلمان أوكرانيا في 12 أيار/مايو ، باعتماد مرسوم زيلينسكي، بشأن ما يسمى بالاستيلاء القسري على الممتلكات الروسية في البلاد، وفي الواقع ، السرقة الفاضحة لأصول الشركات التابعة لسبيربنك روسيا وشركة البنك الاقتصادي الخارجي (الروسي) الموجودة في أوكرانيا بمبلغ 860 مليون دولار ليست كذلك مفاجأة".وأشارت إلى أن هناك أموالا في هذين البنكين لمواطنين وكيانات قانونية في أوكرانيا، والتي "تقوم السلطات الحالية بنهبها ببساطة".وأضافت زاخاروفا :"هذه حيلة مخالفة للدستور من قبل نظام كييف. إنها تقلد أسوأ الأمثلة على مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن وبروكسل".
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زاخاروفا: تأميم أصول "سبيربنك" في أوكرانيا هو سرقة

15:48 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن تأميم أصول "سبيربنك" و البنك الاقتصادي الخارجي(الروسي) في أوكرانيا هو سرقة، مشيرة إلى أن هذا القرار غير دستوري.
وقالت زاخاروفا في إفادة: "قواعد ومبادئ القانون الدولي لا تعني شيئًا لنظام كييف، لا فيما يتعلق بمواطني الدول الأخرى، ولا فيما يتعلق بمواطنيه".
وأضافت: "ليس هناك ما يثير الدهشة في قرار برلمان أوكرانيا في 12 أيار/مايو ، باعتماد مرسوم زيلينسكي، بشأن ما يسمى بالاستيلاء القسري على الممتلكات الروسية في البلاد، وفي الواقع ، السرقة الفاضحة لأصول الشركات التابعة لسبيربنك روسيا وشركة البنك الاقتصادي الخارجي (الروسي) الموجودة في أوكرانيا بمبلغ 860 مليون دولار ليست كذلك مفاجأة".

وأشارت إلى أن هناك أموالا في هذين البنكين لمواطنين وكيانات قانونية في أوكرانيا، والتي "تقوم السلطات الحالية بنهبها ببساطة".

وأضافت زاخاروفا :"هذه حيلة مخالفة للدستور من قبل نظام كييف. إنها تقلد أسوأ الأمثلة على مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن وبروكسل".
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