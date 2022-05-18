https://arabic.sputniknews.com/20220518/زيلينسكي-يقدم-مشاريع-قوانين-إلى-البرلمان-الأوكراني-بشأن-تمديد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-1062382016.html
زيلينسكي يقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة
زيلينسكي يقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة
تم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار والتعبئة في أوكرانيا اليوم الأربعاء في البرلمان الأوكراني. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:59+0000
2022-05-18T09:59+0000
2022-05-18T09:59+0000
أخبار أوكرانيا
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قدم فلاديمير زيلينسكي مشاريع القوانين. نصوص الوثائق ليست متاحة بعد.مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو/أيار.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة
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تم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار والتعبئة في أوكرانيا اليوم الأربعاء في البرلمان الأوكراني.
قدم فلاديمير زيلينسكي مشاريع القوانين. نصوص الوثائق ليست متاحة بعد.
مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو/أيار.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".