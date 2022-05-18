عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220518/زيلينسكي-يقدم-مشاريع-قوانين-إلى-البرلمان-الأوكراني-بشأن-تمديد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-1062382016.html
زيلينسكي يقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة
زيلينسكي يقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة
تم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار والتعبئة في أوكرانيا اليوم الأربعاء في البرلمان الأوكراني. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:59+0000
2022-05-18T09:59+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2581c0f3b1b3d895be37945ce609e31.jpg
قدم فلاديمير زيلينسكي مشاريع القوانين. نصوص الوثائق ليست متاحة بعد.مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو/أيار.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a20c51f88c592a60f01c410194e04aab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يقدم مشاريع قوانين إلى البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة

09:59 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبرTelegram
تم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار والتعبئة في أوكرانيا اليوم الأربعاء في البرلمان الأوكراني.
قدم فلاديمير زيلينسكي مشاريع القوانين. نصوص الوثائق ليست متاحة بعد.
مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو/أيار.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала