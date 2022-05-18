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صحيفة ألمانية: روسيا غير متورطة في ارتفاع أسعار القمح
صحيفة ألمانية: روسيا غير متورطة في ارتفاع أسعار القمح
ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن ارتفاع قياسي في أسعار القمح في العالم ، في حين أن روسيا لا تخلق عجزًا في السوق. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:11+0000
2022-05-18T13:11+0000
روسيا
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تقول الصحيفة: "ارتفع سعر القمح بنسبة 5٪ ووصل إلى مستوى قياسي، ونتيجة لذلك وصلت قيمته إلى 435 يورو. لكن لم يتضح بعد كيف ستؤثر التغييرات التي أحدثها حظر الهند على الصادرات وسياسات روسيا في الواقع على التجارة العالمية".وتضيف: "من الواضح أن الاتهامات بأن روسيا تحجب القمح عن عمد لا أساس لها من الصحة ، على الأقل فيما يتعلق بصادراتها. على العكس من ذلك، صدرت البلاد في مارس حوالي 1.7 مليون طن بزيادة 0.6 مليون طن عن نفس الشهر من العام الماضي".وبحسب الصحيفة ، فإن "أحد أسباب ارتفاع أسعار الحبوب هو رفض الهند تصدير الحبوب. حيث ركزت دلهي بشكل أساسي على توفير الخبز لسكان البلاد. لكن الحكومة الهندية شددت على أن الصادرات ستظل ممكنة بإذن خاص.وفقا للصحيفة فهناك سبب آخر لارتفاع أسعار القمح هو الأزمة في أوكرانيا. حيث تمنع العمليات العسكرية في أوكرانيا زراعة المناطق الزراعية وتصدير الحبوب من البلاد.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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روسيا, العالم, اقتصاد

صحيفة ألمانية: روسيا غير متورطة في ارتفاع أسعار القمح

13:11 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
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ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن ارتفاع قياسي في أسعار القمح في العالم ، في حين أن روسيا لا تخلق عجزًا في السوق.
تقول الصحيفة: "ارتفع سعر القمح بنسبة 5٪ ووصل إلى مستوى قياسي، ونتيجة لذلك وصلت قيمته إلى 435 يورو. لكن لم يتضح بعد كيف ستؤثر التغييرات التي أحدثها حظر الهند على الصادرات وسياسات روسيا في الواقع على التجارة العالمية".
وتضيف: "من الواضح أن الاتهامات بأن روسيا تحجب القمح عن عمد لا أساس لها من الصحة ، على الأقل فيما يتعلق بصادراتها. على العكس من ذلك، صدرت البلاد في مارس حوالي 1.7 مليون طن بزيادة 0.6 مليون طن عن نفس الشهر من العام الماضي".
وبحسب الصحيفة ، فإن "أحد أسباب ارتفاع أسعار الحبوب هو رفض الهند تصدير الحبوب. حيث ركزت دلهي بشكل أساسي على توفير الخبز لسكان البلاد. لكن الحكومة الهندية شددت على أن الصادرات ستظل ممكنة بإذن خاص.
وفقا للصحيفة فهناك سبب آخر لارتفاع أسعار القمح هو الأزمة في أوكرانيا. حيث تمنع العمليات العسكرية في أوكرانيا زراعة المناطق الزراعية وتصدير الحبوب من البلاد.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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