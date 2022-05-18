https://arabic.sputniknews.com/20220518/قاديروف-نحن-لا-نقاتل-ضد-أوكرانيا-نحن-نحارب-الناتو-1062379961.html
قاديروف: نحن لا نقاتل ضد أوكرانيا نحن نحارب الناتو
قاديروف: نحن لا نقاتل ضد أوكرانيا نحن نحارب الناتو
قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف إن روسيا تقاتل في أوكرانيا ضد الناتو. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:05+0000
2022-05-18T09:05+0000
2022-05-18T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال قاديروف، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "اليوم لا نحارب أوكرانيا، ولا القوميين، نحن نحارب الناتو. الناتو يسلحهم، الغرب يسلحهم، هناك مرتزقتهم".وشدد رئيس الشيشان: "لهذا السبب ليس من السهل على دولتنا القتال، لكنها تجربة جيدة للغاية. سنثبت مرة أخرى أنه لا يمكن هزيمة روسيا".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قاديروف: نحن لا نقاتل ضد أوكرانيا نحن نحارب الناتو
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قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف إن روسيا تقاتل في أوكرانيا ضد الناتو.
وقال قاديروف، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "اليوم لا نحارب أوكرانيا، ولا القوميين، نحن نحارب الناتو. الناتو يسلحهم، الغرب يسلحهم، هناك مرتزقتهم".
وشدد رئيس الشيشان: "لهذا السبب ليس من السهل على دولتنا القتال، لكنها تجربة جيدة للغاية. سنثبت مرة أخرى أنه لا يمكن هزيمة روسيا".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".