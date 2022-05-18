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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/قاديروف-نحن-لا-نقاتل-ضد-أوكرانيا-نحن-نحارب-الناتو-1062379961.html
قاديروف: نحن لا نقاتل ضد أوكرانيا نحن نحارب الناتو
قاديروف: نحن لا نقاتل ضد أوكرانيا نحن نحارب الناتو
قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف إن روسيا تقاتل في أوكرانيا ضد الناتو. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T09:05+0000
2022-05-18T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال قاديروف، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "اليوم لا نحارب أوكرانيا، ولا القوميين، نحن نحارب الناتو. الناتو يسلحهم، الغرب يسلحهم، هناك مرتزقتهم".وشدد رئيس الشيشان: "لهذا السبب ليس من السهل على دولتنا القتال، لكنها تجربة جيدة للغاية. سنثبت مرة أخرى أنه لا يمكن هزيمة روسيا".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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أخبار أوكرانيا

قاديروف: نحن لا نقاتل ضد أوكرانيا نحن نحارب الناتو

09:05 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف إن روسيا تقاتل في أوكرانيا ضد الناتو.
وقال قاديروف، متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة: "اليوم لا نحارب أوكرانيا، ولا القوميين، نحن نحارب الناتو. الناتو يسلحهم، الغرب يسلحهم، هناك مرتزقتهم".
وشدد رئيس الشيشان: "لهذا السبب ليس من السهل على دولتنا القتال، لكنها تجربة جيدة للغاية. سنثبت مرة أخرى أنه لا يمكن هزيمة روسيا".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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