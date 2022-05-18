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قاديروف يتحدث عن خطأ ارتكبه
قاديروف يتحدث عن خطأ ارتكبه
قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، أنه لو كان "يفكر مثل اليوم"، لكان قضى على الإرهابيين شامل باساييف والأمير خطاب في الوقت المناسب. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:49+0000
2022-05-18T12:49+0000
رمضان قاديروف
روسيا
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وقال قاديروف متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة مجيبًا على سؤال حول أخطائه وخيبات أمله: "كانت هناك أوجه قصور. أعتقد دائمًا أنه في 1996-1998 لو كنت أفكر مثل اليوم وعرفت الوضع مثل اليوم، كنت سأقضي على باساييف وخطاب والبقية. لقد أتيحت لي الفرصة".ووفقا له لو حدث هذا فلما كان هناك حملة عسكرية ثانية.وأضاف: "هذا هو خطئي الكبير، أنه لم تكن لدي رؤية لهذا".
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رمضان قاديروف, روسيا

قاديروف يتحدث عن خطأ ارتكبه

12:49 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف، روسيا 27 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Saeed Tsarnaev
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قال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، أنه لو كان "يفكر مثل اليوم"، لكان قضى على الإرهابيين شامل باساييف والأمير خطاب في الوقت المناسب.
وقال قاديروف متحدثًا في منتدى "الآفاق الجديدة" التعليمي لمجتمع المعرفة مجيبًا على سؤال حول أخطائه وخيبات أمله: "كانت هناك أوجه قصور. أعتقد دائمًا أنه في 1996-1998 لو كنت أفكر مثل اليوم وعرفت الوضع مثل اليوم، كنت سأقضي على باساييف وخطاب والبقية. لقد أتيحت لي الفرصة".
ووفقا له لو حدث هذا فلما كان هناك حملة عسكرية ثانية.
وأضاف: "هذا هو خطئي الكبير، أنه لم تكن لدي رؤية لهذا".
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