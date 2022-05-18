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https://arabic.sputniknews.com/20220518/وزير-خارجية-مالي-يصل-إلى-موسكو-على-رأس-وفد-لتعزيز-التعاون-بين-البلدين-1062401861.html
وزير خارجية مالي يصل إلى موسكو على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين
وزير خارجية مالي يصل إلى موسكو على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين
وصل وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل هدفها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T17:13+0000
2022-05-18T17:13+0000
العالم
روسيا
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وقال مسؤول الإعلام بوزارة الخارجية المالية، سامويل ساي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، وصل إلى موسكو، برفقة وفد رفيع المستوى".وتابع، "أنها زيارة عمل تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مالي وروسيا".
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العالم, روسيا

وزير خارجية مالي يصل إلى موسكو على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين

17:13 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Алексей Майшев / الذهاب إلى بنك الصوروزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك
وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أثناء زيارته إلى موسكو وإجراء مقابلة صحفية مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
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وصل وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل هدفها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وقال مسؤول الإعلام بوزارة الخارجية المالية، سامويل ساي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، وصل إلى موسكو، برفقة وفد رفيع المستوى".

وتابع، "أنها زيارة عمل تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مالي وروسيا".
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