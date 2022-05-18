https://arabic.sputniknews.com/20220518/وزير-خارجية-مالي-يصل-إلى-موسكو-على-رأس-وفد-لتعزيز-التعاون-بين-البلدين-1062401861.html
وزير خارجية مالي يصل إلى موسكو على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين
وزير خارجية مالي يصل إلى موسكو على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين
وصل وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل هدفها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T17:13+0000
2022-05-18T17:13+0000
2022-05-18T17:13+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050709533_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0464ca2b6a5b7cfc5b276b012cd009dc.jpg
وقال مسؤول الإعلام بوزارة الخارجية المالية، سامويل ساي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، وصل إلى موسكو، برفقة وفد رفيع المستوى".وتابع، "أنها زيارة عمل تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مالي وروسيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050709533_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb6ff3a9abc77215fdead660644ba24a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
وزير خارجية مالي يصل إلى موسكو على رأس وفد لتعزيز التعاون بين البلدين
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، على رأس وفد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل هدفها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وقال مسؤول الإعلام بوزارة الخارجية المالية، سامويل ساي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب، وصل إلى موسكو، برفقة وفد رفيع المستوى".
وتابع، "أنها زيارة عمل تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مالي وروسيا".