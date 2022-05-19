https://arabic.sputniknews.com/20220519/إعلام-تعاون-بين-اليابان-والولايات-المتحدة-بشأن-هبوط-رائد-فضاء-ياباني-على-سطح-القمر-1062439649.html

إعلام: تعاون بين اليابان والولايات المتحدة بشأن هبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر

إعلام: تعاون بين اليابان والولايات المتحدة بشأن هبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر

أفادت وسائل إعلام بأن اليابان والولايات المتحدة تعتزمان الإعلان عن "طموحهما المشترك" لتحقيق هبوط مستقبلي على سطح القمر بواسطة رائد فضاء ياباني، في وثيقة ستصدر... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T14:29+0000

2022-05-19T14:29+0000

2022-05-19T14:29+0000

العالم

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وفقا لوكالة "kyodo news" اليابانية، سيكون الإعلان، الذي سيدلي به رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وبايدن، جزءًا من مشروع "أرتميس"، وهو مشروع دولي تقوده الولايات المتحدة ويهدف إلى تعزيز استكشاف القمر وإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف في بعثات إلى المريخ.وقالت الوكالة نقلا عن مصادرها إن "الوثيقة التي ستصدر بعد اجتماع رؤساء البلدين يوم الاثنين، ستشمل أيضًا خطة لإبرام اتفاق في عام 2023 بشأن توسيع التعاون الثنائي في استكشاف الفضاء على مدى العقود العديدة المقبلة".وأضافت: أن "الحكومتين تجريان الترتيبات لوصف الاتفاقية في ورقة حقائق تحدد العلاقات الثنائية".وتابعت أن "البلدين يتطلعان أيضًا إلى إعادة التأكيد في بيان مشترك سيصدر في نفس الوقت على أن اليابانيين سيكونون ضمن طاقم سفينة الفضاء".مشروع استكشاف القمر "أرتميس"، الذي اقترحته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية، هو خليفة لبرنامج "أبولو" الذي أرسل 12 رائد فضاء إلى القمر من عام 1969 إلى عام 1972.سيشمل المشروع، وفقا للوكالة، محطة فضائية صغيرة، تدور حول القمر، ومرافق سكنية وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى مركبة فضائية على سطح القمر.وبحسب الوكالة، أعلنت الحكومة اليابانية في أكتوبر 2019 عن انضمامها إلى المشروع، سعيًا لأن تصبح ثاني دولة تهبط برائد فضاء على سطح القمر.

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العالم