https://arabic.sputniknews.com/20220519/الأمم-المتحدة-تطالب-بضمان-وصول-الأسمدة-الروسية-للسوق-العالمية-وأمريكا-تقول-إن-العقوبات-لم-تعرقلها-1062440874.html

الأمم المتحدة تطالب بضمان وصول الأسمدة الروسية للسوق العالمية... وأمريكا تقول إن العقوبات لم تعرقلها

الأمم المتحدة تطالب بضمان وصول الأسمدة الروسية للسوق العالمية... وأمريكا تقول إن العقوبات لم تعرقلها

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى عدم تقييد وصول الأسمدة الروسية للسوق العالمية، في ظل العقوبات التي تفرضها عدة دول على روسيا، على خلفية... 19.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-19T14:42+0000

2022-05-19T14:42+0000

2022-05-19T14:42+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062440447_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_dc29c9863eb22e0311da2b812c059418.png

19~5 Sputnik World الأمم المتحدة تطالب بإيصال الأسمدة الروسية للسوق العالمية.. والولايات المتحدة تقول إن العقوبات لم تعرقلها

وقال غوتيريش، خلال جلسة في الأمم المتحدة، إنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج منتجات الغذاء الأوكرانية، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسيا، في الأسواق العالمية.من جانبها، رفضت الولايات المتحدة إلقاء اللوم على العقوبات في إعاقة الإمدادات، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده وضعت استثناءات للسلع الزراعية والأسمدة عندما فرضت عقوبات ضد روسيا، وهي تعمل على ضمان ألا تمنع العقوبات، الغذاء أو الأسمدة من مغادرة روسيا أو أي مكان آخر، علما بأن العقوبات التي اعتمدتها الدول الغربية على روسيا، تسببت في إعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.وأكد أنه من الطبيعي أن يكون الموقف الأمريكي رافضا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "التعاون الدولي لحل أزمة الأمن الغذائي من شأنه التخفيف من معاناة الشعوب في آسيا وأفريقيا والتي تعتمد بنسبة كبيرة على الصادرات الروسية والأوكرانية، فيما يخص الحبوب والأسمدة وغيرها".تركيا تؤكد رفضها انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو ما لم يتم معالجة مخاوفها الأمنيةأبلغ المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مسؤولين من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا، بأن مسألة انضمام البلدين إلى حلف الناتو، لن تتقدم إذا لم يتم معالجة المخاوف الأمنية لبلاده.وطالب قالن خلال اتصال هاتفي، مع المسؤولين الغربيين بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو مخاوف تركيا الأمنية، مؤكدا أنه إذا لم تُلبَّى مطالب أنقرة لإزالة مخاوفها الأمنية فإن مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لن تتقدم.من جانبه، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب السويد وفنلندا موافقة بلاده على الانضمام للناتو، في وقت ترفضان فيه تسليم من أسماهم بالإرهابيين.وأكد المحلل السياسي مصطفى أوزجان، أن "تركيا تتحفظ على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بسبب دعمهما لحزب العمال الكردستاني في سوريا وغيرها".وأضاف أن "هناك بعض العناصر المنتمية لحزب العمال الكردستاني ومتواجدة في أرض فنلندا، وتريد تركيا حظر نشاطات هذه العناصر، وأن هناك نوعا من التعاطي حول هذه القضية بين الجانبين، إلا أن موقف فنلندا والسويد غير واضح حتى الآن، كما أن تركيا تستطيع استخدام حق النقض في حلف شمال الأطلسي".وبيّن أن المنطقة متوترة لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي وأن تركيا كانت تريد بقاء العلاقات الروسية مع الحلف كما كانت عليه قبل الأزمة.بعد تعثر الدخول إلى طرابلس... باشاغا يعلن مدينة سرت مقرا لحكومتهيستعد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لإعلان مدينة سرت مقرا لحكومته، بعدما أجبرته اشتباكات جرت في العاصمة على التخلي عن محاولته لإقامة المقر في طرابلس.واختار باشاغا مدينة سرت، الواقعة على ساحل البحر المتوسط وتقع في منتصف المسافة بين شرق ليبيا وغربها، لتكون رابطا بين الطرفين.ويتبادل رئيسا الحكومتين الاتهامات بإثارة العنف الذي زاد من مخاوف عودة البلاد إلى الحرب الأهلية بعد أكثر من عام على الهدوء.وأكد المحلل السياسي، خالد نجم، أن فتحي باشاغا لن يستطيع دخول طرابلس إلا بعقد صفقات مع الميليشيات التي تسيطر على العاصمة، مضيفا أن باشاغا عليه أن يكون حاسما وينقل مقر الحكومة إلى سرت وأن الوقت قد حان لعمل الحكومة وممارسة مهامها بشكل طبيعي.وأشار إلى ضرورة تمكين المصرف المركزي في بنغازي من العمل للصرف على الحكومة وإنفاذ عملها في العاصمة المؤقتة سرت.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио